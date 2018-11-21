Газета.ру: Беларусь нашла нового покровителя

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Газета.ру

Издание комментирует слова главы МИДво время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Минске.Доцент кафедры политической истории МГИМОв разговоре с Газетой.Ru отмечает, чтоЭксперт напоминает, что изначально— китайская инициатива, нацеленная на обеспечение взаимодействия между «Шелковым путем» и различными межгосударственными объединениями на евразийском пространстве.— отмечает эксперт.Как отмечает Коктыш, Беларусь смогла добиться того, что она — единственный логистический хаб «Шелкового пути» за пределами Китая. В этой связи в стране сейчас идет строительство, модернизация и адаптация примерно 50 инфраструктурных объектов под нужды китайского проекта.В этой связи заявления Макея стоит рассматривать как готовность Беларуси к продвижению китайского проекта, о чем сам белорусский министр также говорил. «Интерес к данной теме идет, что называется, от земли, от конкретных субъектов хозяйствования, и мы должны такой интерес поддерживать», — говорит он об интеграции с китайской инициативой.Он проинформировал, что в июне будущего года в Белорусско-Китайском индустриальном парке «Великий камень» состоится мероприятие высокого уровня в рамках инициативы «Один пояс — один путь».— сказал Макей, пригласив российских коллег принять в нем участие.Стремление Беларуси заручится поддержкой России в этом вопросе неудивительно. Как отмечает Коктыш, свое уникальное положение в «Шелковом пути» Минск получил в том числе благодаря хорошим отношениям с Москвой.По словам эксперта, на право получить роль главного транспортного узла в потоке китайских товаров Европу претендуют практически все восточноевропейские страны.— резюмирует эксперт.