За налоговый маневр заплатят белорусские водители

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Российские власти помогут своим НПЗ

Новые акцизы сэкономят для белорусских НПЗ около 100 млн. долларов

Минск хочет компенсаций в виде снижения цен на нефть

Конкуренция с российскими компаниями за маржинальные рынки вырастет

«Нафтан» вынужден корректировать стратегию развития

Заплатят ли белорусские потребители за налоговый маневр?

В России правительство поможет нефтяным компаниям приспособиться к новым условиям с помощью специального механизма господдержки. Белорусские НПЗ без аналогичных мер могут оказаться аутсайдерами на ключевых экспортных рынках, где им приходится конкурировать с российскими компаниями.Власти РФ с 1 января 2019 года приступают к завершению нефтяного налогового маневра. Суть его в том, что ставки вывозной таможенной пошлины на нефть будут постепенно снижаться с 30% до 0%. Экспортные пошлины на нефтепродукты последовательно и каждый год будут перекладывать в налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и в течение шести лет их полностью заместят, что приведет к росту цены на нефть, по сути, до уровня мировой.Чтобы поддержать свои НПЗ в новых условиях, в России предусмотрели механизм господдержки. На днях российская Госдума приняла закон, который вносит корректировки в части налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках его для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрена демпфирующая компонента в обратном акцизе на нефть для переработки. Она должна применяться только в случае, если оптовая цена бензина и дизтоплива равна установленной базовой плюс-минус 10%.При этом действующее законодательство устанавливает на 2019 год базовый уровень для бензина – 56 тыс. рублей за тонну, дизтоплива – 50 тыс. рублей. Когда фактическая цена будет находиться в этих пределах, государство компенсирует компаниям 50% (в 2019 году – 60%) разницы между ней и более высокой экспортной ценой. При более низкой экспортной цене эти 50% разницы компании выплатят государству.Чтобы получить обратный акциз, нефтеперерабатывающие заводы должны к 2026 году довести долю выработки бензинов класса «Евро-5» до не менее 10% от общего объема. Для НПЗ определят логистические коэффициенты, которые также окажут влияние на величину обратного акциза.Руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов убежден, что прибыльность российских НПЗ с введением в действие демпфирующего акциза с января 2019 года восстановится. «Могу заверить, что с января месяца, когда появится демпфирующий компонент, специально посчитал, он купирует эту проблему на 70-75%. То есть маржа нефтепереработки, по оценкам, вернётся для среднего завода в районе 1,5-2 тысяч рублей на тонну. Это достаточно высокий уровень, который по большому счету должен обеспечить устойчивое обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка и рост цен на внутреннем рынке не выше инфляции», – отметил он. При этом Минфин РФ придерживается идеи заморозить на ближайшие шесть лет условия налогообложения нефтяной отрасли.Таким образом, к мировой цене на нефть Россия придет в течение ближайших 6 лет. Отметим, что белорусские НПЗ сейчас покупают российскую нефть по цене примерно 80% от мировой.Налоговый маневр приведет к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на 20 долларов за тонну (при условии, что мировая цена на нефть останется на уровне 70 долларов за баррель), посчитали в концерне «Белнефтехим». Это серьезная дополнительная нагрузка, которая подорвет финансовую устойчивость обоих заводов, если своевременно не принять компенсационных мер. Белорусское правительство, предвидя такой сценарий, попыталось заранее это сделать: в 2019 году акцизы на нефтепродукты снизят на 25%. Полностью отменить акцизы на автомобильное топливо проблематично, ибо это обернется потерей доходов бюджета в размере 0,7% ВВП.Однако эта мера поможет НПЗ, но лишь отчасти. «Снижение акцизов сохранит для НПЗ около 100 млн. долларов и будет положительным фактором для ценообразования на внутреннем рынке, однако не сможет компенсировать негативное финансовое влияние следующего этапа налогового маневра в 2019 году», — отметил недавно заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.Предложить дополнительный механизм господдержки отечественных НПЗ правительство не в состоянии (потери белорусского бюджета от реализации налогового маневра и снижения акцизов составят в 2019 году порядка 300 млн. долларов — исходя из цены за нефть на уровне 70 долларов за баррель), поэтому просит финансовой поддержки у России.В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов из-за налогового маневра. Пока стороны рассматривают два разных варианта компенсации – снижение стоимости нефти для Беларуси или прямой межбюджетный трансферт.Россия предлагает Беларуси вариант компенсации в виде «прямых межбюджетных отношений». От всех сырьевых моделей различных форм взаиморасчетов «надо уходить», подчеркнул посол РФ в Беларуси Михаил Бабич 16 ноября.«Мы исходим из того, что это будет в виде прямых межбюджетных отношений, и логика эта дальше будет развиваться в таком разрезе», — заявил М. Бабич.Беларусь же заинтересована получить в оплату подорожавшей из-за налогового маневра нефти скидку к цене. Межбюджетный трансферт для Беларуси менее выгоден. Во-первых, неизвестна сумма этого трансферта, — непонятно, будет ли она учитывать конъюнктурные колебания стоимости сырья. Во-вторых, попавшие в бюджет деньги сложнее трансформировать в механизм поддержки НПЗ.Настаивая на своем варианте компенсации, белорусская сторона обращает внимание также на следующее обстоятельство. Страны ЕАЭС договорились к 2025 году создать единый рынок нефти и нефтепродуктов, а для этого условия на этом рынке должны быть сопоставимы для всех его участников. Но Россия в условиях завершения налогового маневра окажет своим нефтепереработчикам господдержку, что деформирует рыночную среду на едином рынке в ЕАЭС. Значит, эту среду необходимо выровнять, чтобы белорусская нефтепереработка работала в аналогичных с российскими условиях.Если белорусской стороне удастся настоять на своем механизме компенсации потерь, это станет большой победой белорусских переговорщиков. Но, как отметил недавно зампредседателя «Белнефтехима» В. Сизов, фиксация потерь в цене нефти — это лишь один из рассматриваемых компенсационных механизмов для Беларуси.Он не исключил, что во время переговоров с российской стороной будут выработаны какие-то другие компенсационные подходы.Белорусская сторона торопиться зафиксировать компенсационный механизм как можно скорее. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 15 ноября сообщил, что еще будучи вице-премьером он договорился с вице-премьером России Дмитрием Козаком решить этот вопрос к 15 декабря.При этом белорусская сторона стремится договориться о механизме компенсаций не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ — до 2024 года. При этом размер компенсации должен учитывать весь объем поставок российской нефти в Беларусь — 24 млн. тонн в год.М. Бабич согласился с тем, что вопрос с компенсацией за 2019 год нужно решить до конца 2018 года. «Наши партнеры должны точно понимать по времени, по срокам, по объемам, когда, что и как будет поступать в белорусский бюджет», — сказал он «Что касается остальных периодов, сейчас идут активные консультации между минфинами, министерствами энергетики», — добавил он.Посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью телеканалу «Беларусь 1» 18 ноября. отметил, что пока прогресс по этим вопросам небольшой. По его словам, «придется подключаться и вместе находить аргументы, доказывать».«Понятно, что надо как-то двигаться. Но переговоры идут непросто. Мы даже обозначили срок — к 15 декабря этого года мы должны найти алгоритм, некую формулу, как мы будем двигаться, как мы будем этот налоговый маневр нейтрализовывать», — сказал В. Семашко. Соответствующая договоренность зафиксирована в протоколе, подписанном сторонами. «Но у меня есть сомнения, что это будет к 15 декабря. Но то, что мы это сделаем рано или поздно, лучше раньше, — это безусловно», — добавил он.Комментируя обсуждение этой темы с профильными российскими ведомствами, министр финансов Беларуси Максим Ермолович ранее также отметил, что в этом диалоге пока сохраняются «принципиальные вопросы». «Эксперты работают между собой. Много технических вопросов надо урегулировать, принципиальные есть вопросы. Все надо обсуждать», — сказал М. Ермолович журналистам 12 ноября в Минске. При этом, как было сказано, белорусская сторона в этом процессе «выступает не той стороной, которая будет принимать окончательное решение».Без системных мер поддержки белорусские НПЗ вряд ли смогут конкурировать с российскими нефтяными компаниями на самых ликвидных зарубежных рынках.Для белорусского топлива одним из приоритетных экспортных рынков с точки зрения его маржинальности и логистических затрат является украинский рынок. В последнее время конкуренция на этом рынке ужесточилась. В том числе из-за заметного роста объема дизельного топлива, поставляемого по продуктопроводу из России. В результате белорусский экспортер топлива снижает свою долю на украинском рынке. По данным «Белнефтехима», по дизельному топливу она снизилась в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 43% до 35%.Обостряется конкуренция с российскими компаниями за поставки топлива еще на одном, соседнем с Беларусью, рынке — польском. Польша импортирует 4,5 млн. тонн дизтоплива в год. Сейчас доля Белорусской нефтяной компании в этом импорте – 13% (+3% за последний год). Основной конкурент белорусов – российские компании, доля в импорте которых на польском рынке за последний год увеличилась на 5% и достигла 51%.Чтобы остаться конкурентоспособными в условиях мировых цен на нефть, белорусские НПЗ пытаются ускорить модернизацию. Сейчас на обоих заводах реализуются ключевые инвестпроекты: комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков — на Мозырском НПЗ и комплекс замедленного коксования — на «Нафтане».По словам В. Сизова, на Мозырском НПЗ строится фактически новый завод, который в качестве сырья будет использовать неликвидные темные остатки переработки (мазут, гудрон), а на выходе получать востребованные рынком светлые нефтепродукты и мазут с содержанием серы до 1% (при сегодняшних 2,5-3%). На «Нафтане» строится комплекс установок замедленного коксования, также направленный на переработку темных остатков в светлые нефтепродукты и нефтяной кокс — твердый остаток, который можно будет использовать в качестве топлива для выработки электроэнергии либо в цементной промышленности.Строительство этих объектов планируют завершить к 7 ноября 2019 года Суммарный объем инвестиций в эти проекты составляет 2,5 млрд. долларов, уже профинансировано примерно 70%.Раньше после завершения модернизации в 2019 году на «Нафтане» собирались построить вторую установку замедленного коксования, а также вторую установку гидроочистки и еще один гидрокрекинг, чтобы увеличить производства дизельного топлива. Но в прошлом году, изучив ситуацию в России, руководство завода вынуждено было принципиально поменять планы. Оно пришло к выводу, что дальнейшее развитие по топливному варианту, как предполагалось прежде, «Нафтану» не подходит.«Пример: в прошлом году Российская Федерация экспортировала около 50 млн. тонн дизельного топлива. Это колоссальный объем. «Нафтан» на экспорт отдает всего 2 млн. тонн. Конкурировать с Россией на рынке Украины, Прибалтики, Польши сложно. Цена идет вниз, и нам очень тяжело отстаивать свои позиции», — рассказал генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов ранее в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».Принять решение по стратегии дальнейшего развития «Нафтан» должен уже в этом году, чтобы прямо сейчас выстраивать конкретные планы по модернизации и подбирать технологии под новые продукты. Проработкой стратегии дальнейшего развития сейчас также занимается и Мозырский НПЗ. Здесь наиболее приемлемой видят стратегию, ориентированную на выпуск качественного моторного топлива.Реализация новых инвестиционных стратегий развития НПЗ потребует больших финансовых вложений. Столь же очевидно, что в условиях мировых цен на сырье реализовать их заводам будет сложно.Это несколько лет назад белорусские НПЗ могли заниматься реализацией инвестпроектов в достаточно комфортных условиях – зарабатывать деньги на внешних рынках и финансировать проекты. Теперь таких возможностей нет.Нынешние масштабные программы по модернизации НПЗ финансируют преимущественно за счет кредитных ресурсов. В результате к 2017 году долговая нагрузка белорусских НПЗ выросла на 39%. А вслед за этим быстро растут затраты на обслуживание кредитов. В 2018 году расходы на погашение кредитов и займов достигали 46,2% от выручки НПЗ.Усугубляет ситуацию НПЗ убыточность внутреннего рынка. Пока копеечная тактика чуть ли не непрерывного повышения цен на моторное топливо в Беларуси не компенсировала заводам затрат в связи с ростом цен на нефть.В «Белнефтехиме» поясняют, что затраты на покупку сырья занимают 80% в стоимости нефтепродуктов. При этом топливо на АЗС продается за белорусские рубли, затем их необходимо конвертировать в валюту, чтобы заплатить за сырье. Понятно, что если курс меняется, то потратить на покупку нефти придется больше белорусских рублей. Но в сентябре 2018 года дизтопливо в Беларуси стоило в валюте около 0,68 доллара за литр – как и год назад.Налоговый маневр обострит проблему с ценообразованием топлива на внутреннем рынке. Очевидно, без адекватной российской компенсации за налоговый маневр белорусским властям будет очень сложно следовать нынешней ценовой политике – пытаться маневрировать между интересами бюджета, потребителей топлива и НПЗ.