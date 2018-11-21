

Фото: kommersant.ru

Фото: belarus.mid.ru

Фото: mil.ru

Движение создано по инициативе Шойгу при поддержке Путина





Фото: mil.ru

С детьми занимаются военные спецы

«Они смогут участвовать в военно-патриотической, поисковой работе совместно с белорусскими детишками. На территории Беларуси много памятных мест, славных традиций, и это время нужно использовать, чтобы дети к этим традициям прикоснулись вместе с белорусскими ребятами, чтобы они стали по-настоящему одной семьей».

Фото: nytimes.com

Андрей Картаполов – слева. Фото: belarus.mid.ru

Движение жестко критикуют

«Мы считаем, что любые попытки военизировать детей являются преступлением и нарушением закона о правах ребенка, как бы красиво это ни называлось».

Юнармия чуть не вызвала международный скандал

Фото: AFP

«Нападки по этому поводу отдельных германских политиков заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о «строителях» Третьего Рейха в 1933-1945 годах».

Российские власти добиваются вступления в Юнармию детей из каждой школы

Как следует из сообщения посольства России в Беларуси, в ноябре посолпринял участие в церемонии посвящения юных россиян, проживающих на территории нашей страны, в члены отряда имени Романа Филипова (летчик погиб в Сирии в начале года).Это произошло в российской воинской части воздушно-космической обороны (ВКО). В какой именно не уточняется, но известно, что в число объектов российской ВКО входит радиолокационная станция предупреждения о ракетном нападении в Ганцевичах. В новую организацию приняли 15 детей, чьи родители работают в воинской части.Чем известно молодое движение «Юнармия»?Оформляться движение начало в 2016 году. Вступить в организацию могут школьники и студенты от 11 до 18 лет. Министр обороны Россиизаявлял, что главная задача Юнармии – патриотическое воспитание молодежи.Структура движения привязана к местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуре ДОСААФ и ЦСКА. Основные формы деятельности Юнармии — военно-спортивные игры, походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня и мемориалов.Михаил Бабич так описал будущее вступивших в Юнармию детей, живущих в Беларуси:Форма членов Юнармии напоминает военную и включает береты. В качестве учителей в ряды движения привлечены действующие военнослужащие и офицеры запаса, сообщают российские СМИ.Сергей Шойгу обвинения в милитаризме среди школьников отвергает и опровергает, что в движении идет подготовка кадров для вооруженных сил. Но при этом министр пообещал юнармейцам, что у них будет возможность летать на самолетах, прыгать с парашютом и стрелять из любого оружия – за исключением ракет.В Беларуси в торжественной церемонии принимал участие заместитель министра обороны РФ. Одно время он возглавлял российскую группировку войск в Сирии, а теперь является, в том числе, куратором Юнармии.Многие при создании Юнармии сравнивали организацию с гитлерюгендом, о чем свидетельствуют различные форумы.Daily Mail писала, что создание организациинапоминает о временах холодной войны. Газета также поясняла, что после аннексии Крыма в 2014 году российские власти решили таким образом структурировать растущее число военно-патриотических организаций.Глава движения «Союз комитетов солдатских матерей России»заявляла, что подобная инициатива вредна:В начале прошлого года бывший министр обороны ФРГ Франц, а также немецкий депутат Европарламентаназвали строительство макета Рейхстага в подмосковном парке «Патриот» провокацией. Мини-копию предназначалась для «штурма» членами движения Юнармия.Представитель минобороны Россиизаявил:Между тем в Рейхстаге с 1894 года заседал немецкий парламент.На сегодня в движении состоят свыше 270 тысяч российских детей. Недавно заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что в 2019 году отряды движения появятся во всех школах страны.Сомнений в этом практически нет. Летом губернатор Пензенской областираскритиковал ответственных чиновников за плохую организацию деятельности Юнармии.Возможно, движение планирует расширяться и в Беларуси.