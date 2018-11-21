ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 фактов о появившейся в Беларуси организации "пионеров Путина"

22.11.2018 11:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: kommersant.ru
На территории Беларуси школьники вступили в члены отряда Юнармии. Чем занимается эта организация и за что ее критикуют?

Как следует из сообщения посольства России в Беларуси, в ноябре посол Михаил Бабич принял участие в церемонии посвящения юных россиян, проживающих на территории нашей страны, в члены отряда имени Романа Филипова (летчик погиб в Сирии в начале года).

5 фактов о появившейся в Беларуси организации "пионеров Путина"


5 фактов о появившейся в Беларуси организации "пионеров Путина"

Фото: belarus.mid.ru

Это произошло в российской воинской части воздушно-космической обороны (ВКО). В какой именно не уточняется, но известно, что в число объектов российской ВКО входит радиолокационная станция предупреждения о ракетном нападении в Ганцевичах. В новую организацию приняли 15 детей, чьи родители работают в воинской части.

Чем известно молодое движение «Юнармия»?

5 фактов о появившейся в Беларуси организации "пионеров Путина"

Фото: mil.ru


Движение создано по инициативе Шойгу при поддержке Путина

Оформляться движение начало в 2016 году. Вступить в организацию могут школьники и студенты от 11 до 18 лет. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что главная задача Юнармии – патриотическое воспитание молодежи.

5 фактов о появившейся в Беларуси организации "пионеров Путина"

Фото: mil.ru


С детьми занимаются военные спецы

Структура движения привязана к местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуре ДОСААФ и ЦСКА. Основные формы деятельности Юнармии — военно-спортивные игры, походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня и мемориалов.

Михаил Бабич так описал будущее вступивших в Юнармию детей, живущих в Беларуси:

«Они смогут участвовать в военно-патриотической, поисковой работе совместно с белорусскими детишками. На территории Беларуси много памятных мест, славных традиций, и это время нужно использовать, чтобы дети к этим традициям прикоснулись вместе с белорусскими ребятами, чтобы они стали по-настоящему одной семьей».


Форма членов Юнармии напоминает военную и включает береты. В качестве учителей в ряды движения привлечены действующие военнослужащие и офицеры запаса, сообщают российские СМИ.

5 фактов о появившейся в Беларуси организации "пионеров Путина"

Фото: nytimes.com

Сергей Шойгу обвинения в милитаризме среди школьников отвергает и опровергает, что в движении идет подготовка кадров для вооруженных сил. Но при этом министр пообещал юнармейцам, что у них будет возможность летать на самолетах, прыгать с парашютом и стрелять из любого оружия – за исключением ракет.

В Беларуси в торжественной церемонии принимал участие заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов. Одно время он возглавлял российскую группировку войск в Сирии, а теперь является, в том числе, куратором Юнармии.

5 фактов о появившейся в Беларуси организации "пионеров Путина"

Андрей Картаполов – слева. Фото: belarus.mid.ru


Движение жестко критикуют

Многие при создании Юнармии сравнивали организацию с гитлерюгендом, о чем свидетельствуют различные форумы.

Daily Mail писала, что создание организации «пионеров Владимира Путина» напоминает о временах холодной войны. Газета также поясняла, что после аннексии Крыма в 2014 году российские власти решили таким образом структурировать растущее число военно-патриотических организаций.
Глава движения «Союз комитетов солдатских матерей России» Валентина Мельникова заявляла, что подобная инициатива вредна:

«Мы считаем, что любые попытки военизировать детей являются преступлением и нарушением закона о правах ребенка, как бы красиво это ни называлось».



Юнармия чуть не вызвала международный скандал

В начале прошлого года бывший министр обороны ФРГ Франц Йозеф Юнг, а также немецкий депутат Европарламента Эльмар Брок назвали строительство макета Рейхстага в подмосковном парке «Патриот» провокацией. Мини-копию предназначалась для «штурма» членами движения Юнармия.

5 фактов о появившейся в Беларуси организации "пионеров Путина"

Фото: AFP

Представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил:

«Нападки по этому поводу отдельных германских политиков заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о «строителях» Третьего Рейха в 1933-1945 годах».


Между тем в Рейхстаге с 1894 года заседал немецкий парламент.


Российские власти добиваются вступления в Юнармию детей из каждой школы

На сегодня в движении состоят свыше 270 тысяч российских детей. Недавно заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что в 2019 году отряды движения появятся во всех школах страны.

Сомнений в этом практически нет. Летом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев раскритиковал ответственных чиновников за плохую организацию деятельности Юнармии.

Возможно, движение планирует расширяться и в Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории Беларуси школьники вступили в члены отряда Юнармии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые узнали, как упражнения влияют на наш биологический возраст
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика