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5 фактов о появившейся в Беларуси организации "пионеров Путина"
Фото: kommersant.ru
Как следует из сообщения посольства России в Беларуси, в ноябре посол Михаил Бабич принял участие в церемонии посвящения юных россиян, проживающих на территории нашей страны, в члены отряда имени Романа Филипова (летчик погиб в Сирии в начале года).
Фото: belarus.mid.ru
Это произошло в российской воинской части воздушно-космической обороны (ВКО). В какой именно не уточняется, но известно, что в число объектов российской ВКО входит радиолокационная станция предупреждения о ракетном нападении в Ганцевичах. В новую организацию приняли 15 детей, чьи родители работают в воинской части.
Чем известно молодое движение «Юнармия»?
Фото: mil.ru
Движение создано по инициативе Шойгу при поддержке Путина
Оформляться движение начало в 2016 году. Вступить в организацию могут школьники и студенты от 11 до 18 лет. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что главная задача Юнармии – патриотическое воспитание молодежи.
Фото: mil.ru
С детьми занимаются военные спецы
Структура движения привязана к местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуре ДОСААФ и ЦСКА. Основные формы деятельности Юнармии — военно-спортивные игры, походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня и мемориалов.
Михаил Бабич так описал будущее вступивших в Юнармию детей, живущих в Беларуси:
«Они смогут участвовать в военно-патриотической, поисковой работе совместно с белорусскими детишками. На территории Беларуси много памятных мест, славных традиций, и это время нужно использовать, чтобы дети к этим традициям прикоснулись вместе с белорусскими ребятами, чтобы они стали по-настоящему одной семьей».
Форма членов Юнармии напоминает военную и включает береты. В качестве учителей в ряды движения привлечены действующие военнослужащие и офицеры запаса, сообщают российские СМИ.
Фото: nytimes.com
Сергей Шойгу обвинения в милитаризме среди школьников отвергает и опровергает, что в движении идет подготовка кадров для вооруженных сил. Но при этом министр пообещал юнармейцам, что у них будет возможность летать на самолетах, прыгать с парашютом и стрелять из любого оружия – за исключением ракет.
В Беларуси в торжественной церемонии принимал участие заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов. Одно время он возглавлял российскую группировку войск в Сирии, а теперь является, в том числе, куратором Юнармии.
Андрей Картаполов – слева. Фото: belarus.mid.ru
Движение жестко критикуют
Многие при создании Юнармии сравнивали организацию с гитлерюгендом, о чем свидетельствуют различные форумы.
Daily Mail писала, что создание организации «пионеров Владимира Путина» напоминает о временах холодной войны. Газета также поясняла, что после аннексии Крыма в 2014 году российские власти решили таким образом структурировать растущее число военно-патриотических организаций.
Глава движения «Союз комитетов солдатских матерей России» Валентина Мельникова заявляла, что подобная инициатива вредна:
«Мы считаем, что любые попытки военизировать детей являются преступлением и нарушением закона о правах ребенка, как бы красиво это ни называлось».
Юнармия чуть не вызвала международный скандал
В начале прошлого года бывший министр обороны ФРГ Франц Йозеф Юнг, а также немецкий депутат Европарламента Эльмар Брок назвали строительство макета Рейхстага в подмосковном парке «Патриот» провокацией. Мини-копию предназначалась для «штурма» членами движения Юнармия.
Фото: AFP
Представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил:
«Нападки по этому поводу отдельных германских политиков заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о «строителях» Третьего Рейха в 1933-1945 годах».
Между тем в Рейхстаге с 1894 года заседал немецкий парламент.
Российские власти добиваются вступления в Юнармию детей из каждой школы
На сегодня в движении состоят свыше 270 тысяч российских детей. Недавно заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что в 2019 году отряды движения появятся во всех школах страны.
Сомнений в этом практически нет. Летом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев раскритиковал ответственных чиновников за плохую организацию деятельности Юнармии.
Возможно, движение планирует расширяться и в Беларуси.
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На территории Беларуси школьники вступили в члены отряда Юнармии.
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