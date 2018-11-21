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Белорусские корни и ненависть к своей внешности. Что мы знаем о Скарлетт Йоханссон

22.11.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
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Корни Скарлетт Йоханссон в… Несвиже! В знаменитой голливудской актрисе по материнской линии течет белорусская, еврейская, а также польская кровь. И, помимо прочего, ее отец — выходец из Дании.

Какие еще истории затерялись в биографии одной из самых сексуальных звезд, вспоминаем сегодня, в ее 33-й день рождения.


У Скарлетт есть старшие брат и сестра, а также брат-близнец Хантер. Последний даже пробовал себя в кино: в 12 лет вместе с сестрой он снялся в «Воришках». Правда, на этом кинокарьера Хантера закончилась.


Большая семья Скарлетт

Брат-близнец

Когда Скарлетт было 9, ее родители развелись. Распад семьи дался девочке крайне тяжело не только морально, но и физически: теперь ей приходилось жить на два дома. Впрочем, это не помешало юной актрисе начать сниматься в большом кино. Режиссер Роб Райнер вспоминал слова Скарлетт: «Для того, чтобы я расплакалась, нужно совсем немногое. Вспомнить, как мама с папой ссорятся из-за глупейших пустяков». Возможно, это могли бы быть самые правдоподобные слезы в истории кинематографа (как бы цинично это не звучало), если бы не одно «но» — дебютом Йоханссон была комедия.


Первая роль Скарлетт

Не только семейная, но и личная жизнь Скарлетт не задалась: за свои 33 она успела дважды развестись. Ее первым супругом стал Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула. Казалось, пара была безумно счастлива, но спустя два года актеры расстались. «Конечно, я ничего такого не планировала» — рассказывала Йоханссон в одном из интервью. «Развод — через два года после женитьбы? Вообще никогда… Но так сложилось».


Спустя пару лет Скарлетт вновь собралась замуж. На сей раз ее избранником стал журналист Ромен Дориак. Брак с Дориаком просуществовал так же недолго, как и с Рейнольдсом — спустя тех же два года супруги расстались, но принес ей счастье материнства: в 2014 году у пары родилась дочь Роуз Дороти.


Скарлетт не очень довольна не только своей внешностью (сетует на целлюлит и неправильный прикус), но и популярностью. «Теперь я скучаю по одиночеству. Теперь — это когда меня узнают. Становишься известной, обретаешь славу, но платишь тем, что теряешь моменты интимности наедине с собой, уже никогда не бываешь только в собственном обществе… Сидишь тихо в кафе, решишь нос прочистить, а тут вдруг подходит кто-то с комплиментами, с самыми добрыми намерениями. А ты со своим сопливым платком так и застываешь. Внезапно осознаешь, что ты не одна и уже одна вряд ли будешь…»


В прессе нередко мелькает информация о том, что Скарлетт Йоханссон любит мужчин постарше (например, ей приписывали роман с Бениссио дель Торо). Но скорее это мужчины постарше любят Скарлетт: тот же Вуди Аллен не скрывает восхищения актрисой и считает ее своей музой.


Впрочем, голливудская звезда вдохновляет не только Вуди Аллена. Певица Кэти Пэрри как-то призналась, что хит «I kissed a girl» также обязан своим появлением Йоханссон. Своему бойфренду она заявила, что с удовольствием поцеловала бы Скарлетт.

Сегодня Скарлетт вновь счастлива в отношениях: на премьере очередных «Мстителей» актриса появилась со своим бойфрендом, сценаристом Колином Жостом.


Будет ли третья свадьба? Вполне возможно: западные СМИ сообщают, что влюбленные приобрели дом и собираются съехаться.

 
 
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Какие еще истории затерялись в биографии одной из самых сексуальных звезд, вспоминаем сегодня, в ее 33-й день рождения.
 
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