Лучшую молодую семью выберут в Горецком районе

Районный конкурс «Лучшая молодая семья» пройдет в декабре.

Его организаторы – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин», Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Горецкий ЗАГС, Горецкая районная организация «Фонд мира».

Для участия в конкурсе необходимо до 5 декабря представить на адрес gorkiideologia@tut.by соответствующие материалы для прохождения отборочного этапа.