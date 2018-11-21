|
Лучшую молодую семью выберут в Горецком районе
22.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Районный конкурс «Лучшая молодая семья» пройдет в декабре.
Его организаторы – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин», Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Горецкий ЗАГС, Горецкая районная организация «Фонд мира».
Для участия в конкурсе необходимо до 5 декабря представить на адрес
Все подробности смотрите в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Районный конкурс «Лучшая молодая семья» пройдет в декабре. Его организаторы – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Горецкая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)