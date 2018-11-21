ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучшую молодую семью выберут в Горецком районе

22.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A
Просмотрено: 74

Районный конкурс «Лучшая молодая семья» пройдет в декабре.

Его организаторы – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин», Горецкая районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Горецкий ЗАГС, Горецкая районная организация «Фонд мира». 

Для участия в конкурсе необходимо до 5 декабря  представить на адрес gorkiideologia@tut.by соответствующие материалы для прохождения отборочного этапа.

Все подробности смотрите в Положении о проведении конкурса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Районный конкурс «Лучшая молодая семья» пройдет в декабре. Его организаторы – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Горецкая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водителям в помощь. Школьник Иван Плетинский из Солигорска создал мобильное приложение.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика