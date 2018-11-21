510 тысяч рублей необоснованно получили пять предприятий ЖКХ Могилевской области

Необоснованное получение государственных средств в сумме более 510 тысяч рублей пятью предприятиями ЖКХ области выявлено Комитетом государственного контроля Могилевской области при проведении мониторинга соблюдения порядка применения тарифов на оказанные бюджетным организациям коммунальные услуги.

Как показал контроль, Быховское УКП «Жилкомхоз», Белыничское УКП «Жилкомхоз», Славгородское УКП «Жилкомхоз», Кричевское УКПП «Водоканал», УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» при оказании в 2017 году бюджетным организациям услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению превысили установленный на данные услуги предельный уровень рентабельности, однако, необоснованно полученную выручку «бюджетникам» не вернули.

По результатам мониторинга нарушителям направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений, их исполнение находится на контроле Комитета.

Заместитель председателя Комитета Алексей ИГЛИКОВ