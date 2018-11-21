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Сколько в 2019 году будет рабочих, выходных и праздничных дней?
22.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
В Минтруда обнародовали
В 2019 году нерабочими праздничными днями станут:
1 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово (православное Рождество);
8 марта — День женщин;
1 мая — Праздник труда;
7 мая — Радуница (по календарю православной конфессии);
9 мая — День Победы;
3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День
7 ноября — День Октябрьской революции;
25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).
Решение о переносе рабочих дней Совмин еще не принял – правительство рассмотрит возможность объявления «выходной» недели с 6 по 12 мая.
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