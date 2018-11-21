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Сколько в 2019 году будет рабочих, выходных и праздничных дней?

22.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В Минтруда обнародовали производственный календарь на следующий год. Согласно ему в 2019 году белорусы будут работать 252 дня, отдыхать – 113 дней (именно столько запланировано вызодных и праздничных). Тем, у кого шестидневная трудовая неделя, придется провести на работе 304 дня, а для отдыха у них будет 61 день.

В 2019 году нерабочими праздничными днями станут:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта — День женщин;

1 мая — Праздник труда;

7 мая — Радуница (по календарю православной конфессии);

9 мая — День Победы;

3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День
Республики);

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

Решение о переносе рабочих дней Совмин еще не принял – правительство рассмотрит возможность объявления «выходной» недели с 6 по 12 мая.

 

 

 
 
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В Минтруда обнародовали производственный календарь на следующий год. Согласно ему в 2019 году белорусы будут работать 252 дня, отдыхать – 113 дней (именно столько...
 
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