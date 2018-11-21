Слуцкий волонтёр ПЦ «Весна» обратился в Верховный суд





Волонтер правозащитного центра «Весна» Юрий Метельский направил надзорную жалобу в Верховный суд на решение суда Московского района Минска. Судья этого суда Е.Черняк 18 июля полностью отказала Юрию в его требованиях о взыскании имущественного и компенсации морального вреда за незаконное задержание в новогоднюю ночь.

В ночь первого января Юрия Метельского задержали в Слуцке, когда он с другом находился на террасе местного Дома культуры. Одного из сотрудников ОМОНа разозлило, что во время проверки документов Юрия и его друга, волонтер «Весны» попросил самого сотрудника предъявить документы. Это и стало причиной задержания, хотя потом Юрия и обвинили в нецензурной брани в общественном месте (ст. 17.1 КоАП).

Парня отвезли в вытрезвитель для анализа крови на алкоголь, а дальше в РОВД, где вынудили подписать протокол уже по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). После этого его поместили в изолятор, в котором он пробыл до третьего января.

22 февраля 2018 г. судом Слуцкого района Минской области административный процесс в отношении Юрия Метельского по ст. 17.1 КоАП был остановлен за недоказанностью его вины.

После тех событий Юрий решил обратиться в суд с требованием взыскать в Министерство финансов имущественный и компенсировать моральный ущерб за незаконное задержание и содержание под стражей. Однако представитель министерства с иском не согласился, так как, по его словам, возмещение ущерба возможно только в случае установления виновных лиц, чего не было сделано в данном случае. Ответчик не счел, что прекращение дела Юрия по реабилитирующим обстоятельствам автоматически служит основанием для возмещения ущерба, и судья в итоге стала на сторону Минфина.

Юрий Метельский обжаловал это решение в Минский городской суд, однако тот оставил его без изменений . Сейчас он направил жалобу в последнюю судебную инстанцию ​​внутри страны - в Верховный суд. Юрий просит опротестовать решение городского суда и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Волонтер «Весны» выражает несогласие с решениями районного и городского судов, считает их незаконными и необоснованными. Он продолжает придерживаться позиции, что сам по себе факт прекращения его административного дела по ст. 17.1 КоАП в связи с недоказанностью вины - это и есть доказательство незаконности действий правоохранительных органов, которые вели административный процесс. И это является основанием для денежной компенсации.

В случае, если Верховный суд откажется направлять дело на новое рассмотрение, Юрий Метельский будет готовить жалобу относительно своего незаконного задержания в Комитет по правам человека ООН.