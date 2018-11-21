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За десять месяцев 2018 года объем промышленного производства в Могилевской области вырос на 3,9%

22.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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За десять месяцев 2018 года объем промышленного производства в Могилевской области вырос на 3,9%В Могилевской области за десять месяцев 2018 года объем промышленного производства в текущих ценах составил более Br7 668 млн., или в сопоставимых ценах 103,9% к аналогичному периоду 2017-го. Об этом сообщили в главном статистическом управлении региона.

Объем промышленного производства горнодобывающей промышленности составил 118,2%, в обрабатывающей промышленности — 104,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 99,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 101,3%.

В 7 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-октябрь 2018 года превысил уровень десяти месяцев 2017-го. Наибольший прирост наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования (на 57,6%), прочих готовых изделий; ремонте, монтаже машин и оборудования (на 25,9%), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 20,5%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 11,7%).

mogilev-region.gov.by

 
 
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В Могилевской области за десять месяцев 2018 года объем промышленного производства в текущих ценах составил более Br7 668 млн., или
 
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