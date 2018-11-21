Быховский березовый сок заинтересовал посетителей международной выставки в Грузии

Березовый сок Быховского консервно-овощесушильного завода вызвал повышенный интерес у посетителей проходящей в Грузии международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности. Она открылась 20 ноября, продлится три дня. В выставке принимают участие свыше 120 компаний из 14 стран мира.

Площадкой крупного экономического форума является город Тбилиси. По информации Белорусской торгово-промышленной палаты, экспозиция белорусских производителей на выставке является самой крупной. Свою продукцию на ней представили десять предприятий страны, в том числе три из Могилевской области. Кроме Быховского консервно-овощесушильного завода с продукцией белорусского производства грузинского потребителя знакомят «Бабушкина крынка» и Могилевский мясокомбинат, предлагая свои новинки.

mogilevnews.by