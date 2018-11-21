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ЧЕ по фигурному катанию в Минске: кто выступит от Беларуси и сколько стоят билеты?
Новости Беларуси. Столица Беларуси примет чемпионат Европы по фигурному катанию. Форум пройдет на «Минск-Арене» с 21 по 27 января 2019 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сильнейшие спортсмены континента разыграют награды в четырех видах программы: на суд жюри свои номера представят мужчины и женщины в одиночном катании, а так же пары.
На белорусский лед выйдут и спортивные танцоры. Хозяев площадки представит дуэт Анна Кубликова–Юрий Гулицкий. У мужчин путевка в Европу будет разыграна на декабрьском чемпионате Беларуси.
Право выступить на международном форуме получит только победитель. Основные претенденты: Александр Лебедев и Яков Зенько. Наш женский состав определится после ряда международных стартов, пока на путевку метит Александра Чепелева. К сожалению, перед белорусами на чемпионате Европы медальных задач не стоит.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Поэтому мы совместно с Федерацией предпринимаем ряд шагов с тем, чтобы, прежде всего, поднять уровень тренерского мастерства.
Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
В продажу уже поступили абонементы на чемпионат Европы. Стоимость билета – 20 белорусских рублей. Совсем скоро появятся билеты и на отдельные виды программы, цена будет варьироваться от 5 до 50 рублей.
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Новости Беларуси. Столица Беларуси примет чемпионат Европы по фигурному катанию. Форум пройдет на «Минск-Арене» с 21 по 27 января 2019 года, сообщили в программе...
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