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С 26 ноября по 6 декабря будет проводиться республиканская профилактическая акция «Жизнь дороже шин!»

22.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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С 26 ноября по 6 декабря будет проводиться республиканская профилактическая акция «Жизнь дороже шин!»С 26 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года Госавтоинспекция Республики Беларусь проведет республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!» по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганде использования зимних шин.

Будут проведены широкомасштабные профилактические акции и рейды, в ходе которых инспекторы проверят, как водители подготовили своих «железных коней» к эксплуатации зимой. Также стражи порядка выступят с профилактическими беседами в трудовых коллективах и учреждениях образования и проведут лектории на данную тему.

Согласно пункту 207-1 Правил дорожного движения Республики Беларусь при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 к настоящим Правилам.

Несмотря на это, специалисты и Госавтоинспекция настоятельно рекомендуют производить сезонную смену шин, когда температура перестает подниматься выше семи градусов тепла, а за окном уже минусовые и околоминусовые температуры, а также наблюдаются осадки в виде снега и мокрого снега. Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «М& S», «М S» или «AllSeasons» и иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

За несвоевременную оборудование транспортных средств зимними шинами предусмотрена административная ответственность по ст. 18.22 ч.5 КоАП Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 0,5 базовой величины.

Если же на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, такое транспортное средство будет считаться неисправным, и ему запрещается участвовать в дорожном движении. Ответственность в данном случае наступает по части 3 статьи 18.12 КоАП Республики Беларусь, согласно которой управление транспортным средством, имеющим неисправности, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 базовой величины. В случае совершения действий, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 18.12 КоАП Республики Беларусь, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, они будут квалифицироваться по части 9 статьи 18.12 КоАП  Республики Беларусь и повлекут наложение штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин.

Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда. При низких температурах летняя резина твердеет и перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием, использование таких шин становится небезопасным.

Важно не только заменить летние шины зимними, но и полностью подготовить автомобиль к зиме. Необходимо проверить общее состояние системы отопления салона, в обязательном порядке убедиться в исправности внешних осветительных приборов и отрегулировать их. В период, когда большую часть времени темно, туман, идет дождь и снег, очень важно иметь хорошее освещение. Необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью омыватель, также рекомендуется проверить аккумулятор до наступления сильных морозов.

В сложных погодных условиях главное —  это повышенное внимание и предельная осторожность на дороге. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, исходя из конкретной ситуации на дороге, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких ускорений и торможений, лишних маневров. В зимний период значительно возрастает количество ДТП с участием пешеходов, что обусловлено сложными погодными условиями и малой продолжительностью светового дня. Поэтому не стоит забывать, что самый действенный способ для пешеходов обезопасить себя на дороге в темное время суток – это обозначить себя световозвращающими элементами.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник ОГАИ Шарковщинского РОВД.

 

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