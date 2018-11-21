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В 2019 году в Беларуси хотят ввести единый тариф на электроэнергию
22.11.2018 13:04 — Разное | Аргументы и факты
Дифференцированный будет отменён. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир КУХАРЕВ, пишет
«Отрабатываем вопрос по дифференцированному тарифу на электричество. Планируем, что в следующем году сделаем единый тариф на электричество. То есть отменим дифференцированный», - сказал Владимир Кухарев.
Заместитель премьер-министра рассказал, что строительный комплекс ориентирован на создание условий для максимального использования электроэнергии в жилых домах.
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Дифференцированный будет отменён.
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