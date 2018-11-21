В 2019 году в Беларуси хотят ввести единый тариф на электроэнергию

Дифференцированный будет отменён. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир КУХАРЕВ, пишет БЕЛТА .

«Отрабатываем вопрос по дифференцированному тарифу на электричество. Планируем, что в следующем году сделаем единый тариф на электричество. То есть отменим дифференцированный», - сказал Владимир Кухарев.

Заместитель премьер-министра рассказал, что строительный комплекс ориентирован на создание условий для максимального использования электроэнергии в жилых домах.