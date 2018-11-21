Дифференцированный тариф на электроэнергию хотят отменить в 2019 году





Единый тариф на электрическую энергию для населения планируется ввести в Беларуси в 2019 году. Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. По словам вице-премьера, строительный комплекс нацелен на создание условий для максимального использования электрической энергии в жилых домах, пишет БЕЛТА.

«Отрабатываем вопрос по дифференцированному тарифу на электричество. Планируем, что в следующем году сделаем единый тариф на электричество. То есть отменим дифференцированный», — сказал Владимир Кухарев.

Предположительно речь идет о едином тарифе для квартир с газовыми и электрическими плитами. Хотя речь может пойти и об отмене лимита на льготную электроэнергию и вряд ли цены станут ниже чем есть.