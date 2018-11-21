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"Белнефтехим" проводит опрос для выбора дальнейшей стратегии повышения цен

22.11.2018 13:19 — Разное | Аргументы и факты  
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"Белнефтехим" проводит опрос для выбора дальнейшей стратегии повышения цен
Фото из открытых источников


Концерн "Белнефтехим" проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии повышения цен на автомобильное топливо.

"Белнефтехим" проводит опрос для выбора дальнейшей стратегии повышения цен Зампред «Белнефтехима» рассказал о стратегии изменения цен на топливо

Опросы проводятся на отраслевом интернет-портале "Нефтехимия" (belchemoil.by) и новостном портале neft.by

Предлагается ответить на вопрос, какой вид ценообразования на топливо предпочтительнее - рыночное или директивное (голосование на интернет-портале "Нефтехимия"), а также выразить свое мнение о том, какое изменение цены на топливо предпочтительнее - одномоментное или поэтапное (портал neft.by).

"Белнефтехим" просит принять участие в опросе.

 

 
 
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