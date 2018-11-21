"Белнефтехим" проводит опрос для выбора дальнейшей стратегии повышения цен



Концерн "Белнефтехим" проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии повышения цен на автомобильное топливо.

Опросы проводятся на отраслевом интернет-портале "Нефтехимия" ( belchemoil.by ) и новостном портале neft.by .

Предлагается ответить на вопрос, какой вид ценообразования на топливо предпочтительнее - рыночное или директивное (голосование на интернет-портале "Нефтехимия"), а также выразить свое мнение о том, какое изменение цены на топливо предпочтительнее - одномоментное или поэтапное (портал neft.by).

"Белнефтехим" просит принять участие в опросе.