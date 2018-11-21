Белорусский фильм получил золото на кинофестивале, который называют документальными Каннами

Картина белорусского документалиста Андрея Кутило «Сумма» взяла приз Международного кинофестиваля IDFA в Амстердаме как «лучший документальный фильм средней продолжительности» — об этом у себя в facebook написала руководительница пресс-центра «Лістапада» Ирена Котелович.

Как сообщается на сайте фестиваля IDFA, который называют не иначе как Каннами документалистики, за победу Андрей Кутило получил денежный приз в €10.000.

Андрей Кутило

Чем известен: документальными фильмами, каждый из которых попадает в конкурсы как белорусских, так и международных кинофестивалей. Был в составе жюри фестиваля velcom Smartfilm. Что смотреть: «25», «Гости», «Царь горы».

Среди молодых документалистов сегодня Андрей Кутило — одна из самых заметных фигур. Скажем, «25» — фильм о том, чем живет молодое поколение страны, которая 25 лет назад объявила независимость. За эти годы выросло целое — потерянное — поколение, которое и находит объектив Кутило. При этом Андрей подчеркивает, что не претендует на объективность и не проводит исследование — он делает зарисовки крупными мазками. Но портрет современного поколения 25-летних в фильме Кутило узнается на раз-два.

Читайте также

10 молодых белорусских режиссеров, за которыми нужно следить прямо сейчас (Андрей Кутило здесь тоже есть)

Сегодня в минских кинотеатрах много премьер. Посмотрите, куда можно взять билет уже сейчас

***

17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.