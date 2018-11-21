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Белорусский фильм получил золото на кинофестивале, который называют документальными Каннами
Картина белорусского документалиста Андрея Кутило «Сумма» взяла приз Международного кинофестиваля IDFA в Амстердаме как «лучший документальный фильм средней продолжительности» — об этом у себя в facebook написала руководительница пресс-центра «Лістапада» Ирена Котелович.
Как
Андрей Кутило
Среди молодых документалистов сегодня Андрей Кутило — одна из самых заметных фигур. Скажем, «25» — фильм о том, чем живет молодое поколение страны, которая 25 лет назад объявила независимость. За эти годы выросло целое — потерянное — поколение, которое и находит объектив Кутило. При этом Андрей подчеркивает, что не претендует на объективность и не проводит исследование — он делает зарисовки крупными мазками. Но портрет современного поколения 25-летних в фильме Кутило узнается на раз-два.
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Картина белорусского документалиста Андрея Кутило "Сумма" взяла приз Международного кинофестиваля IDFA в Амстердаме как "лучший документальный фильм средней...
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