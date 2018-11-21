От 350 до 650 долларов за метр: правительству показали реальные коттеджи для индустриального строительства

Завтра у президента пройдет совещание, посвященное будущему строительной отрасли страны. А накануне проходит масштабный семинар, на котором всех заинтересованных — от министров и губернаторов до премьер-министра — знакомят с текущим состоянием дел в отрасли и ее перспективами. Утром участников семинара принимал МАПИД — на демонстрационной площадке показал свои панельные коттеджи и дома гомельского и гродненского домостроительных комбинатов.



Два коттеджа МАПИДа в одном блоке

О демонстрационных коттеджах МАПИДа мы писали на днях. Гостям показали их не только снаружи, но и внутри.



Высшие должностные лица страны внутри самого большого коттеджа МАПИДа







Интерьеры маленького коттеджа оформили с использованием белорусских отделочных материалов и мебели









Представитель МАПИДа объяснял: для коттеджного домостроения используют однослойные панели — они позволяют заказчику реализовывать любые архитектурные решения и самому определять, насколько утеплять дом и какую выбирать отделку стен. Идеи взяты на прибалтийском рынке — там МАПИД уже реализовал несколько проектов, в частности в центре города построил пятизвездочную гостиницу сети Radisson. Сейчас у МАПИДа есть все сертификаты для работы на рынке ЕС. По европейским нормативам готовы строить и в Беларуси. Из балтийского опыта — скандинавский дом от МАПИДа.







Внутри дом оформлен как офис. Лишь одна перегородка в доме обязательна — планировать пространство можно под потребности каждой семьи









Первой площадкой, на которой МАПИД продемонстрирует свои преимущества, называется территория на Долгиновском тракте в Минске.

— Проект на стадии экспертизы. Площади квартир в таунхаусах будут 70, 120, 160 квадратных метров, — рассказал первый заместитель гендиректора МАПИДа Иван Хичевский.

Премьер-министр Сергей Румас поинтересовался себестоимостью строительства и способом реализации таунхаусов.

— С учетом того, что мы будем сами вести сети, без внутренней отделки себестоимость будет порядка 600−650 долларов за квадратный метр. Реализовывать планируем на аукционе, — уточнил Хичевский.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вторая площадка, которой заинтересован МАПИД, — продолжение поселка Солнечный возле «Экспобела», прямо под Минском. Речь идет о 17 гектарах. Концепцию нового Солнечного МАПИД готов будет представить через два месяца. Предприятие рассчитывает, что отапливать новую коттеджную застройку можно будет электричеством — если на государственном уровне будет решен вопрос с тарифами на электричество для отопления.





В Солнечном хотят попробовать новую концепцию среды — «работа плюс дом»: в коттеджах на первых этажах можно обустроить свой офис (что удобно, например, для дизайнеров или парикмахеров), жилье расположится на 2−3 этажах.

Идея высшим должностным лицам показалась интересной.



Такие коттеджи строят гродненцы

На площадке гости побывали в гродненском коттедже-«каркаснике», с интересом рассмотрели стену в разрезе. Представитель Гродно рассказал, что коттеджи этого типа строятся уже семь лет — и нареканий у потребителя не возникает. Леонид Анфимов поинтересовался стоимостью и сроками строительства.

Оказалось, домокомплект без сетей обходится в 800−850 рублей за квадратный метр, с сетями — около тысячи рублей.





Гомельский коттедж (проект «Шале») тоже опробован строительством — такие гомельчане строят в рамках госзаказа в малых населенных пунктах.





Проходят экспертизу современные серии двухэтажных блокированных домов. Точных цифр пока никто не знает, по предварительной оценке, себестоимость будет около 600 долларов за квадратный метр.





Как показали стенды, строить коттеджи и таунхаусы индустриальным способом готовы многие застройщики. «Белзарубежстрой», например, показал на стенде свой вариант таунхаусов — интересных внешне, с гаражами и приватными участками, с ценой, которая укладывается в озвученные другими домостроительными комбинатами рамки.





На какую цену рассчитывает руководство?

— Мы делаем упор на индивидуальное жилищное строительство, — цитирует заместителя премьер-министра Владимира Кухарева БЕЛТА . — Диапазон цен показывает, что в готовом исполнении стоимость 1 квадратного метра составляет около 400 долларов в эквиваленте. Речь идет о домах в индивидуальном исполнении. Когда будем переходить на серийное строительство, будем снижать эту цену, чтобы сделать эти дома максимально доступными для населения.