Дело кредитного мошенника из Минска передано в суд

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СК завершил расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве.

В течение 2013-2014 годов 27-летний минчанин завладел имуществом физических и юридических лиц на общую сумму более 60 тысяч рублей, сообщили в Следственном комитете.

По поручению мошенника, его знакомые подыскивали людей (как правило, злоупотребляющих алкоголем и неработающих) для оформления кредитов в банках. Чтобы банк одобрил заявку, мошенники подделывали справки о доходах и указывали свои номера телефонов для подтверждения информации при проверке сотрудниками банков. Получателям кредитов мошенник отдавал 10-20% суммы, остальное деньги забирал себе, заверяя, что платить по кредиту за получателей будут другие лица. Если кредит оформить не удавалось, потерпевших за вознаграждение просили взять в рассрочку мобильный телефон в салонах сотовой связи.

Через некоторое время получателям кредитов стали приходить письма из банков о необходимости погасить задолженность. Обманутые граждане обратились в милицию.

Тем временем мошенник уже скрылся в Украине, откуда по запросу Беларуси был экстрадирован.