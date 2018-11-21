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Продолжая мониторинги

22.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Дзержинские спасатели продолжают мониторинг общественных мест с массовым пребыванием людей.

Напомним, проверки начались по поручению Президента сразу же после трагедии в российском Кемерове: МЧС получило четкое задание — проинспектировать места скопления людей и при наличии серьезных недоработок жестко наказывать владельцев.

Не без нарушений функционируют сельские учреждения образования района. В ГУО «Негорельская средняя школа №1» инструкция о мерах пожарной безопасности разработаны по старым правилам, следовательно, проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности с работниками не организовано должным образом, пожарные рукава не перекатаны в двойную скатку и не подсоединены к крану, двери эвакуационного выхода из помещения столовой открываются не по направлению выхода из здания, стены на путях эвакуации окрашены масляными красками выше 1,6 метра от пола, места перепада уровня пола путей эвакуации не оборудованы пандусом, двери на путях эвакуации не оборудованы устройством, позволяющим открыть дверь изнутри без ключа.

МЧС Беларуси по всей стране проверяет, как работают системы эвакуации в торговых и развлекательных центрах, гостиницах и других объектах, куда массово приходят люди. По итогам проверок ведомство представило интерактивную карту. На ней уже нанесено более 300 проверенных объектов по всей Беларуси, на которых выявлены нарушения.


 
 
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Дзержинские спасатели продолжают мониторинг общественных мест с массовым пребыванием людей.
 
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