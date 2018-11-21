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Во дворе непонятные палатки, но жители боятся гнева чиновников за объективную критику
22.11.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
Здравствуйте, пишу с просьбой разместить информацию. 20.11.2018 года во дворе домов по адресу Проспект Машерова 57, 57/1 и ул.Мопра 1 появились непонятные палатки… Сказать, что жильцы дома были в шоке - ничего не сказать!
Палатки эти разместились прямо на том месте, где дети обычно играют в футбол летом, а зимой в снежки и лепят снежные фигуры.
Да и вообще, что это за ноу-хау располагать торговые лотки посреди двора?
Дальше – больше… Естественно жильцы всех домов были против данной инициативы администрации Московского района, многие нашли контактные телефоны и начали звонить и узнавать в чем дело.
Дозвонились по номеру 424067 к господину Метлицкому В.В. (первый зам. Главы администрации) и задали вопрос, что за инициатива такая? Где детям-то играть? На что получили шикарный ответ – Торговые палатки не заходят на территорию двора, а дети ваши пусть ищут другое место для игр…
Все бы ничего, если бы не одно но: в нашем дворе с середины лета демонтирована качель, и горка. Жильцы понимают, что без официального письма в администрацию проблему не решить, в связи с чем сейчас начинается сбор подписей. А для скорейшего решения данной абсурдной ситуации мы просим Вас разместить этот пост, т.к. без общественного резонанса решения движутся медленно)))
Прошу разместить анонимно, т.к. знаю, какая реакция может последовать от наших чиновников в ответ на объективную критику.
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