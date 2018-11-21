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Во дворе непонятные палатки, но жители боятся гнева чиновников за объективную критику

22.11.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Здравствуйте, пишу с просьбой разместить информацию. 20.11.2018 года во дворе домов по адресу Проспект Машерова 57, 57/1 и ул.Мопра 1 появились непонятные палатки… Сказать, что жильцы дома были в шоке - ничего не сказать! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60845.php

Во дворе непонятные палатки, но жители боятся гнева чиновников за объективную критику

Палатки эти разместились прямо на том месте, где дети обычно играют в футбол летом, а зимой в снежки и лепят снежные фигуры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60845.php

Во дворе непонятные палатки, но жители боятся гнева чиновников за объективную критику

Да и вообще, что это за ноу-хау располагать торговые лотки посреди двора? 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60845.php

Во дворе непонятные палатки, но жители боятся гнева чиновников за объективную критику

Дальше – больше… Естественно жильцы всех домов были против данной инициативы администрации Московского района, многие нашли контактные телефоны и начали звонить и узнавать в чем дело. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60845.php

Во дворе непонятные палатки, но жители боятся гнева чиновников за объективную критику

Дозвонились по номеру 424067 к господину Метлицкому В.В. (первый зам. Главы администрации) и задали вопрос, что за инициатива такая? Где детям-то играть? На что получили шикарный ответ – Торговые палатки не заходят на территорию двора, а дети ваши пусть ищут другое место для игр… 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60845.php

Во дворе непонятные палатки, но жители боятся гнева чиновников за объективную критику

Все бы ничего, если бы не одно но: в нашем дворе с середины лета демонтирована качель, и горка. Жильцы понимают, что без официального письма в администрацию проблему не решить, в связи с чем сейчас начинается сбор подписей. А для скорейшего решения данной абсурдной ситуации мы просим Вас разместить этот пост, т.к. без общественного резонанса решения движутся медленно))) 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60845.php

Во дворе непонятные палатки, но жители боятся гнева чиновников за объективную критику

Прошу разместить анонимно, т.к. знаю, какая реакция может последовать от наших чиновников в ответ на объективную критику.

 
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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