Во дворе непонятные палатки, но жители боятся гнева чиновников за объективную критику

Здравствуйте, пишу с просьбой разместить информацию. 20.11.2018 года во дворе домов по адресу Проспект Машерова 57, 57/1 и ул.Мопра 1 появились непонятные палатки… Сказать, что жильцы дома были в шоке - ничего не сказать!



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Палатки эти разместились прямо на том месте, где дети обычно играют в футбол летом, а зимой в снежки и лепят снежные фигуры.



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Да и вообще, что это за ноу-хау располагать торговые лотки посреди двора?



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Дальше – больше… Естественно жильцы всех домов были против данной инициативы администрации Московского района, многие нашли контактные телефоны и начали звонить и узнавать в чем дело.



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Дозвонились по номеру 424067 к господину Метлицкому В.В. (первый зам. Главы администрации) и задали вопрос, что за инициатива такая? Где детям-то играть? На что получили шикарный ответ – Торговые палатки не заходят на территорию двора, а дети ваши пусть ищут другое место для игр…



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Все бы ничего, если бы не одно но: в нашем дворе с середины лета демонтирована качель, и горка. Жильцы понимают, что без официального письма в администрацию проблему не решить, в связи с чем сейчас начинается сбор подписей. А для скорейшего решения данной абсурдной ситуации мы просим Вас разместить этот пост, т.к. без общественного резонанса решения движутся медленно)))



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Прошу разместить анонимно, т.к. знаю, какая реакция может последовать от наших чиновников в ответ на объективную критику.