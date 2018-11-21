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Фотофакт: новенькую Пионерскую ремонтируют - заделывают яму

22.11.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сначала в этом месте просто зиял небольшой провал, потом поставили ограждение, и вот дождались - наконец-то ремонтируют проезжую часть. Благо, что само место оказалось на линии разметки, и никого сильно не напрягало.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60844.php

Фотофакт: новенькую Пионерскую ремонтируют - заделывают яму

Может быть заделают ещё парочку оплошностей? Например, на перекрёстке с Я.Купалы есть ямка. И откуда только они берутся - вроде бы и ответственно работают дорожники, и качество на высоте...

 
 
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Сначала в этом месте просто зиял небольшой провал, потом поставили ограждение, и вот дождались - наконец-то ремонтируют проезжую часть. Благо, что само место...
 
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