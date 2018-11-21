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Дрогичинский комбикормовый завод будет ликвидирован

22.11.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В отношении ОАО "Дрогичинский комбикормовый завод" открыто ликвидационное производство, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60842.php

Дрогичинский комбикормовый завод будет ликвидирован

Дело об экономической несостоятельности (банкротстве) завода возбуждено в феврале текущего года. В марте было открыто конкурсное производство, назначен антикризисный управляющий. В июне в отношении ОАО введена санация на срок 18 месяцев до 31 декабря 2019 года. Однако 29 сентября в суд поступило ходатайство управляющего о досрочном прекращении санации завода и открытии в отношении должника ликвидационного производства.

В суде проанализировано финансовое состояние предприятия, рассмотрены план ликвидации должника, данные о его имуществе и долгах, реестр требований кредиторов. Изучив материалы дела, заслушав пояснения управляющего и присутствующих на заседании представителей кредиторов, суд пришел к выводу, что дальнейшая санация завода невозможна. Неплатежеспособность предприятия имеет устойчивый характер. Такое решение поддержано комиссией по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) Брестского облисполкома и большинством кредиторов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60842.php

Дрогичинский комбикормовый завод будет ликвидирован

Решением суда от 19 ноября Дрогичинский комбикормовый завод признан банкротом, утвержден план ликвидации ОАО, в отношении должника открыто ликвидационное производство на срок до 1 ноября 2019 года.

Судебное постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано (опротестовано) в порядке, предусмотренном Хозяйственным процессуальным кодексом.

 
 
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В отношении ОАО "Дрогичинский комбикормовый завод" открыто ликвидационное производство, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области. ...
 
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