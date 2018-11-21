|
В лобовом столкновении автомобилей под Бобруйском пострадали два человека
22.11.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 21 ноября под Бобруйском.
Как сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, в 07.20 водитель Kia двигался по Минскому шоссе со стороны улицы Гагарина. В какой-то момент 33-летний мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda, которым управлял 60-летний водитель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 21 ноября под Бобруйском. Как сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, в 07.20 водитель Kia...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)