В лобовом столкновении автомобилей под Бобруйском пострадали два человека

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 21 ноября под Бобруйском.



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Как сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, в 07.20 водитель Kia двигался по Минскому шоссе со стороны улицы Гагарина. В какой-то момент 33-летний мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda, которым управлял 60-летний водитель.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60838.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60838.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60838.php

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