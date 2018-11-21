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На Пионерской построят две 11-этажки на месте автостоянки. Заправку Славнефть уберут

22.11.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как стало известно порталу Виртуальный Брест из достоверных источников, на ул. Пионерской будут построены два многоэтажных жилых дома, каждый по 11 этажей. Расположатся они на месте автостоянки, которую естественно, ликвидируют. Тоже самое произойдёт и с заправкой Славнефть. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60837.php

На Пионерской построят две 11-этажки на месте автостоянки. Заправку Славнефть уберут

Сроки строительства пока нам неизвестны. Это будут первые высотные дома в относительно "низком" районе Киевка справа от Пионерской. Напротив, через улицу, ранее построили уже один высотный дом, жильцы которого с самого начала столкнулись с проблемами нехватки - на последних этажах было совсем слабое давление в водопроводной сети.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60837.php

На Пионерской построят две 11-этажки на месте автостоянки. Заправку Славнефть уберут

Позже недоразумение устранили за счет насоса-повысителя. Но одна из причин, которую тогда называли - недостаточный диаметр сетей, которые проложены по Пионерской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60837.php

На Пионерской построят две 11-этажки на месте автостоянки. Заправку Славнефть уберут

По всей видимости, данный вопрос как-то урегулировали, так как ещё два высотных дома - это значительная нагрузка для водопровода.

 
Теги: Брест
 
 
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Как стало известно порталу Виртуальный Брест из достоверных источников, на ул. Пионерской будут построены два многоэтажных жилых дома, каждый по 11 этажей....
 
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