На Пионерской построят две 11-этажки на месте автостоянки. Заправку Славнефть уберут

Как стало известно порталу Виртуальный Брест из достоверных источников, на ул. Пионерской будут построены два многоэтажных жилых дома, каждый по 11 этажей. Расположатся они на месте автостоянки, которую естественно, ликвидируют. Тоже самое произойдёт и с заправкой Славнефть.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60837.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сроки строительства пока нам неизвестны. Это будут первые высотные дома в относительно "низком" районе Киевка справа от Пионерской. Напротив, через улицу, ранее построили уже один высотный дом, жильцы которого с самого начала столкнулись с проблемами нехватки - на последних этажах было совсем слабое давление в водопроводной сети.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60837.php

Читать полностью в источнике с фото:





Позже недоразумение устранили за счет насоса-повысителя. Но одна из причин, которую тогда называли - недостаточный диаметр сетей, которые проложены по Пионерской.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60837.php

Читать полностью в источнике с фото:





По всей видимости, данный вопрос как-то урегулировали, так как ещё два высотных дома - это значительная нагрузка для водопровода.