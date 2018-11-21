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На Пионерской построят две 11-этажки на месте автостоянки. Заправку Славнефть уберут
22.11.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
Как стало известно порталу
Сроки строительства пока нам неизвестны. Это будут первые высотные дома в относительно "низком" районе Киевка справа от Пионерской. Напротив, через улицу, ранее построили уже один высотный дом, жильцы которого с самого начала столкнулись с проблемами нехватки - на последних этажах было совсем слабое давление в водопроводной сети.
Позже недоразумение устранили за счет насоса-повысителя. Но одна из причин, которую тогда называли - недостаточный диаметр сетей, которые проложены по Пионерской.
По всей видимости, данный вопрос как-то урегулировали, так как ещё два высотных дома - это значительная нагрузка для водопровода.
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Как стало известно порталу Виртуальный Брест из достоверных источников, на ул. Пионерской будут построены два многоэтажных жилых дома, каждый по 11 этажей....
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