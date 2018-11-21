Точно в цель

В отделении дневного пребывания для инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения Городокского района впервые для его посетителей сектор спорта и туризма райисполкома совместно с ТЦСОН организовали и провели соревнование по дартсу, приуроченное ко Дню инвалидов Республики Беларусь. Мероприятие, в котором приняли участие две команды из десяти человек, прошло в теплой дружеской атмосфере 14 ноября.





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