ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польша формирует новую дивизию рядом с белорусской границей

22.11.2018 13:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

К 2026 году власти Польши планируют сформировать новую дивизию недалеко от границы с Беларусью, сообщает «Газета Выборча». Создание нового воинского подразделения, на которое будет потрачено около семи миллиардов долларов, продиктовано «агрессивной политикой России».


Rosomak. Фото: wikipedia.org/Ministerstwo Obrony Narodowej

До сих пор в Польше было только три дивизии: 11-я Любуская бронекавалерийская дивизия, а также 12-я и 16-я механизированная дивизии (последняя контролировала Калининградское направление). Теперь к ним должна добавиться еще и 18-я дивизия, которая будет прикрывать Варшаву с белорусского направления.

Штаб 18-й дивизии разместится в городе Се́дльце, расстрояние от него до Бреста — 113 км. В мирное время штат подразделения будет насчитывать 7780 военнослужащих, из которых 750 будут офицерами.

Новое подразделение, по мнению командира многонационального корпуса «Север-Восток» генерал-лейтенанта Богуслава Самола, должно иметь возможности для немедленного оперативного реагирования. Это обусловлено небольшим расстоянием от восточной границы до Варшавы и центра Польши, а также способностью потенциального агрессора быстро переходить от этапа военных учений к боевым действиям.

Командные пункты такого подразделения должны быть мобильными, для чего предлагается использовать командно-штабные машины, созданные на базе БТР Rosomak. Такая техника была показана на польской выставке вооружений MSPO 2018.


Бронированая командно-штабая машина Rosomak WD 8x8 (C2) на оборонной выставке MSPO 2018. Фото: Remiqiusz Wilk / twitter.com

Линейные БТР Rosomak, которыми также оснастят новое подразделение, получат беспилотные башни ZSSW-30 собственной польской разработки. Ее основное вооружение — пушка MK44 Bushmaster II калибра 30-мм с боекомплектом 200 боеприпасов и пулемет UKM-2000C калибра 7,62-мм с боекомплектом 400 патронов, израильский ПТУР Spike-LR.

Также на вооружение 18-й дивизии планируется поставить новейшие БМП Borsuk и 120-мм самоходные минометы Rak (построены на шасси БТР Rosomak). Скорострельность достигает 8 выстрелов в минуту, возможна стрельба прямой наводкой.


Танк Леопард 2А5 Вооруженных сил Польши. Фото: military-today.com

Также в составе дивизии будет три танковых батальона — два будут вооружены немецкими Leopard 2A5 (в Весоле) и один — польскими Т-72, которые для этого модернизируют.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До сих пор в Польше было только три дивизи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дифференцированный тариф на электроэнергию хотят отменить в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика