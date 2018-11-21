Польша формирует новую дивизию рядом с белорусской границей

К 2026 году власти Польши планируют сформировать новую дивизию недалеко от границы с Беларусью, сообщает «Газета Выборча». Создание нового воинского подразделения, на которое будет потрачено около семи миллиардов долларов, продиктовано «агрессивной политикой России».



Rosomak. Фото: wikipedia.org/Ministerstwo Obrony Narodowej

До сих пор в Польше было только три дивизии: 11-я Любуская бронекавалерийская дивизия, а также 12-я и 16-я механизированная дивизии (последняя контролировала Калининградское направление). Теперь к ним должна добавиться еще и 18-я дивизия, которая будет прикрывать Варшаву с белорусского направления.

Штаб 18-й дивизии разместится в городе Се́дльце, расстрояние от него до Бреста — 113 км. В мирное время штат подразделения будет насчитывать 7780 военнослужащих, из которых 750 будут офицерами.

Новое подразделение, по мнению командира многонационального корпуса «Север-Восток» генерал-лейтенанта Богуслава Самола, должно иметь возможности для немедленного оперативного реагирования. Это обусловлено небольшим расстоянием от восточной границы до Варшавы и центра Польши, а также способностью потенциального агрессора быстро переходить от этапа военных учений к боевым действиям.

Командные пункты такого подразделения должны быть мобильными, для чего предлагается использовать командно-штабные машины, созданные на базе БТР Rosomak. Такая техника была показана на польской выставке вооружений MSPO 2018.



Бронированая командно-штабая машина Rosomak WD 8x8 (C2) на оборонной выставке MSPO 2018. Фото: Remiqiusz Wilk / twitter.com

Линейные БТР Rosomak, которыми также оснастят новое подразделение, получат беспилотные башни ZSSW-30 собственной польской разработки. Ее основное вооружение — пушка MK44 Bushmaster II калибра 30-мм с боекомплектом 200 боеприпасов и пулемет UKM-2000C калибра 7,62-мм с боекомплектом 400 патронов, израильский ПТУР Spike-LR.

Также на вооружение 18-й дивизии планируется поставить новейшие БМП Borsuk и 120-мм самоходные минометы Rak (построены на шасси БТР Rosomak). Скорострельность достигает 8 выстрелов в минуту, возможна стрельба прямой наводкой.



Танк Леопард 2А5 Вооруженных сил Польши. Фото: military-today.com

Также в составе дивизии будет три танковых батальона — два будут вооружены немецкими Leopard 2A5 (в Весоле) и один — польскими Т-72, которые для этого модернизируют.