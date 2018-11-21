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Повышать цены на топливо сразу или поэтапно? "Белнефтехим" проводит опрос общественного мнения
Концерн «Белнефтехим» проводит опросы общественного мнения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо. Об этом
Опросы проводятся на отраслевом интернет-портале «Нефтехимия» и «Новостном портале о нефти». Результаты этих опросов будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.
«Белнефтехим» предлагает ответить на следующие вопросы: какое изменение цены на топливо предпочтительнее (
На момент написания заметки почти 60% граждан выступают за одномоментное повышение цены на топливо и около 80% — за рыночный вид ценообразования.
Напомним, последний раз
Опрос
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Результаты этих опросов будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.
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