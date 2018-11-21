В брестских кинотеатрах впервые покажут мультфильмы из программы международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка», пишет «Заря».

«Анимаёвка» проходит в Беларуси с 1998 года: первый фестиваль состоялся в Минске, а дальше форум прописался в Могилеве. В этом году за Гран-при феста, который прошел в конце октября, боролись более 60 анимационных фильмов из 31 страны.

Брестчане смогут увидеть 14 картин из 10 стран мира, которые стали лучшими мультфильмами года. Среди них, например, обладатель главного приза «Анимаёвки» — «Меркурий» итальянского режиссера Мишеля Бернарди. Также в афише значится и «Лучший белорусский анимационный фильм» — «Волчишко» режиссера Игоря Волчека (кстати, именно ему принадлежит идея проведения «Анимаёвки»).

Показы пройдут в «Беларуси» и «Мире» 24 и 25 ноября. В «Беларуси» будут идти картины с пометкой 12+ (начало в 11.30), а в «Мире» сеансы рассчитаны на зрителей старше 6 лет (начало в 11.00).

Стоимость билета для взрослого — 3 рубля, для ребенка — 2.