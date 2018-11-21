ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В брестских кинотеатрах впервые покажут мультфильмы из программы международного фестиваля

22.11.2018 13:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В брестских кинотеатрах впервые покажут мультфильмы из программы международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка», пишет «Заря».

«Анимаёвка» проходит в Беларуси с 1998 года: первый фестиваль состоялся в Минске, а дальше форум прописался в Могилеве. В этом году за Гран-при феста, который прошел в конце октября, боролись более 60 анимационных фильмов из 31 страны.

Брестчане смогут увидеть 14 картин из 10 стран мира, которые стали лучшими мультфильмами года. Среди них, например, обладатель главного приза «Анимаёвки» — «Меркурий» итальянского режиссера Мишеля Бернарди. Также в афише значится и «Лучший белорусский анимационный фильм» — «Волчишко» режиссера Игоря Волчека (кстати, именно ему принадлежит идея проведения «Анимаёвки»).

Показы пройдут в «Беларуси» и «Мире» 24 и 25 ноября. В «Беларуси» будут идти картины с пометкой 12+ (начало в 11.30), а в «Мире» сеансы рассчитаны на зрителей старше 6 лет (начало в 11.00).

Стоимость билета для взрослого — 3 рубля, для ребенка — 2.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестчане смогут увидеть 14 картин из 10 стран мира, которые стали лучшими мультфильмами года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Столичные спасатели сняли клип "Цвет настроения - красный"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика