ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какими будут курс доллара и зарплаты в Беларуси к концу года? Прогноз аналитика

22.11.2018 12:56 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Какими будут курс доллара и зарплаты в Беларуси к концу года? Прогноз аналитика
фото: Myfin.by

Внешние факторы никто не отменял

Какими будут курс доллара и зарплаты в Беларуси к концу года? Прогноз аналитика

– Думаю, что до конца календарного года белорусский рубль ослабеет. Это может быть связано с сезонностью. Конец старого года и начало нового нередко сопровождается повышенным спросом на иностранную валюту, что приводит к ослаблению белорусского рубля.

На внутреннем рынке уже прослеживаются признаки этой тенденции. В сентябре у нас на рынке сложился дефицит иностранной валюты в 150 млн долларов, если учесть операции населения, предприятий и нерезидентов. Произошло это впервые с января. В октябре получился скромный профицит – 17 млн долларов, но если отбросить операции нерезидентов, которые традиционно выступают чистыми продавцами валюты, то мы увидим, что население и предприятия вновь выступили чистыми покупателями.

Сокращение профицита иностранной валюты и рост спроса на нее вкупе с высоким уровнем валютного госдолга создают предпосылки для ослабления белорусского рубля.

Нужно помнить и о внешних факторах. Российский рубль все так же находится во власти геополитических рисков. Сейчас он чувствует себя относительно неплохо: американские конгрессмены сделали заявление, что решение о расширении антироссийских санкций переносится на 2019 год.

Но это временная отсрочка: вопрос о санкциях так и не снят с повестки дня, поэтому для российского рубля риски тоже есть. Если получится так, что из-за геополитических факторов российская валюта возобновит падение, нашему рынку это на пользу не пойдет.

Важно понимать, для девальвации в том смысле, в котором ее многие белорусы привыкли понимать, предпосылок нет: курс доллара не вырастет в два раза. Рубль в перспективе ближайших нескольких месяцев может ослабеть в пределах 2-5%.  

В начале нового календарного года этот процесс может продолжаться – это тоже в некотором роде сезонность. Ее можно связать не только с ростом девальвационных ожиданий среди населения и операциями предприятий, но и с тем, что осваивается профицит бюджета. Заканчивается бюджетный год, формируется профицит, излишки денег.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар к концу года может вырасти до 2,15-2,2 рублей, а вот среднегодовая зарплата так и не достигнет 1 000 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
100 лет БССР: индустриализация и коллективизация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика