Какими будут курс доллара и зарплаты в Беларуси к концу года? Прогноз аналитика

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Внешние факторы никто не отменял

– Думаю, что до конца календарного года белорусский рубль ослабеет. Это может быть связано с сезонностью. Конец старого года и начало нового нередко сопровождается повышенным спросом на иностранную валюту, что приводит к ослаблению белорусского рубля.

На внутреннем рынке уже прослеживаются признаки этой тенденции. В сентябре у нас на рынке сложился дефицит иностранной валюты в 150 млн долларов, если учесть операции населения, предприятий и нерезидентов. Произошло это впервые с января. В октябре получился скромный профицит – 17 млн долларов, но если отбросить операции нерезидентов, которые традиционно выступают чистыми продавцами валюты, то мы увидим, что население и предприятия вновь выступили чистыми покупателями.

Сокращение профицита иностранной валюты и рост спроса на нее вкупе с высоким уровнем валютного госдолга создают предпосылки для ослабления белорусского рубля.

Нужно помнить и о внешних факторах. Российский рубль все так же находится во власти геополитических рисков. Сейчас он чувствует себя относительно неплохо: американские конгрессмены сделали заявление, что решение о расширении антироссийских санкций переносится на 2019 год.

Но это временная отсрочка: вопрос о санкциях так и не снят с повестки дня, поэтому для российского рубля риски тоже есть. Если получится так, что из-за геополитических факторов российская валюта возобновит падение, нашему рынку это на пользу не пойдет.

Важно понимать, для девальвации в том смысле, в котором ее многие белорусы привыкли понимать, предпосылок нет: курс доллара не вырастет в два раза. Рубль в перспективе ближайших нескольких месяцев может ослабеть в пределах 2-5%.

В начале нового календарного года этот процесс может продолжаться – это тоже в некотором роде сезонность. Ее можно связать не только с ростом девальвационных ожиданий среди населения и операциями предприятий, но и с тем, что осваивается профицит бюджета. Заканчивается бюджетный год, формируется профицит, излишки денег.