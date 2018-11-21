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Bloomberg прогнозирует, что доллар вместе с нефтью вновь спровоцируют в России панику
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Мировые цены на нефть в среду незначительно пошли в рост после резкого обвала накануне, когда стоимость марки Brent на Лондонской бирже упала ниже 62 долларов за баррель. На этом уровне в последний раз она торговалась в середине февраля.
За один вечер эталонные марки нефти (Brent и WTI) подешевели более чем на семь процентов. По состоянию на 21.25 мск. январские фьючерсы бочки Brent оценивались в 61,92 доллара, WTI — в 52,89 доллара.
В среду среды утром котировки стали расти, но отыграть потерянные проценты не получилось.
В целом же с начала октября цена Brent упала на 28%, WTI — на 30%.
На снижение котировок живо отреагировал президент США Дональд Трамп. «Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Наслаждайтесь! $ 54 (нефть марки WTI — ред.), а было $ 82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их еще!», - написал он на своей странице в Твиттере.
Последнее снижение мировых цен на нефть случилось ровно неделю назад — и тоже на 7%. Одной из причин «упадка» эксперты тогда называли временную приостановку санкций США против Ирана.
В частности, как пояснил, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, «добыча растёт, а значит, возникнет профицит предложения на рынке и нефти будет больше, чем её потребляют. С учётом этой ситуации трейдеры тоже начали продавать фьючерсы, поэтому нефть дешевеет».
Но дело в том, что и «вес» рубля во многом определяется ценой на черное золото. Национальная валюта накануне уже начала дешеветь по отношению к доллару и евро.
И если подтвердятся опасения трейдеров относительно повторения сценария 2014 года, когда нефть в ноябре-декабре рухнула на 33% - о чем пишет Bloomberg, — что тогда будет с курсом рубля?
Не повторится ли «черный вторник» — 16 декабря 2014 года, когда евро в обменниках взлетел до 100 рублей, а доллар — до 80, и люди бросились скупать всю импортную бытовую технику, которая еще продавалась по старому курсу.
— Точную цифру курса рубля предсказывать сейчас бесполезно, — комментирует ситуацию независимый финансовый эксперт Антон Шабанов. — Но какой-то прямой, я бы сказал, корреляции с 2014 годом делать не стоит. Все-таки макроэкономические показатели нашей экономики выглядит более стабильно, чем четыре года назад.
Именно поэтому даже на все колебания по цене на нефть, что мы видели в последние месяц-два — а это, грубо говоря, процентов двадцать пять, по-моему — рубль среагировал много меньшим падением. То есть, стабильность российской экономики в больших цифрах сегодня довольно-таки серьезная.
— Но если нефтяной обвал продолжится, как все-таки будет рынок реагировать?
— Разумеется, рубль будет сдавать свои позиции. Потому что нефть для нас очень важный актив и списывать его со счетов не получится никак. Но сказать, что это будет в какой-то прямой корреляции — один к одному, — я не могу. Даже примерно сказать, в какой «процентовке», очень сложно, поскольку тут все еще будет зависеть очень сильно, в том числе и от санкционного давления, от геополитики.
Предсказать на сто процентов сейчас какую-то конкретную цифру, это все равно, что на хрустальном шаре гадать. И то, мне кажется, вероятность будет выше, чем строить предположения по рублевому курсу.
— Вопрос, повторится ли тот ажиотаж, который случился в декабре 2014, когда рубль упал почти вдвое к доллару, и по всей стране выстроились огромные очереди в обменники?
— Если брать в расчет только то, что творится с нефтью, — нет. Но если, опять же, к нефти, в том числе, добавятся и санкционное давление и еще какие-то внешние шоки, то такая вспышка вполне может быть.
Но чисто из-за нефтяных котировок, которым упасть сейчас совсем не дадут, потому что слишком много участников пытаются давить на рынок с разных сторон, этого, я думаю, не случится.
Я бы вообще посоветовал людям просто не реагировать на волатильность (изменчивость — ред.) — она всегда была и будет на рынках. И она никогда не будет, как в 2017 году.
2017-й — это был год вполне спокойный, и мы расслабились, когда рынки довольно стабильно росли. Но вдруг появилась самая нормальная волатильность, которая всегда была на рынках.
Нет смысла человеку ежесекундно реагировать на какие-то движения рынка. Если у вас есть цель и, тем более, цель долгосрочная, нужно всегда, следовать ей. Не тратьте время на отслеживание финансового рынка, который всегда был и будет волатильным.
Экономический аналитик Дмитрий Адамидов тоже не видит пока особых оснований, чтобы опасаться за курс рубля:
— В принципе, рубль немножко от нефти отвязался. Но отвязался просто потому, что ему не давали расти, когда нефть была дорогая. Упасть еще она может где-то до 55 доллара за бочку, и вот тогда текущий курс рубля будет более-менее сбалансированный.
Поэтому я не думаю, что финансовый кризис конца 2014 года повторится -ситуация сейчас другая. И причины падения цены на нефть другие — в основном, это некие спекуляции, связанные с какими-то краткосрочными вещами.
А рубль, я думаю, останется примерно в нынешних границах — где-то 66−67 за доллар. Мы достаточно за этот год закрылись в плане движения капиталов, и в плане международной торговли — это поневоле произошло из-за санкций. И у нас, по большому счету, ЦБ полностью контролирует ситуацию. Как я понимаю, хочет курс на этом уровне оставить.
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Рубль готовят к стрессу образца 2014 года.
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