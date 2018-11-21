"Белнефтехим" просит общественность проголосовать, как дальше менять цены на топливо

На отраслевом интернет-портале "Нефтехимия" belchemoil.by и новостном портале neft.by концерн "Белнефтехим" проводит опросы общественного мнения, результаты которых будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо, соощает пресс-служба предприятия.

Ответить на вопрос, за какой вид ценообразования на топливо вы выступаете – рыночное или директивное, можно по ссылке: https://belchemoil.by .

Выразить свое мнение о том, какое изменение цены на топливо для вас предпочтительнее – одномоментное или поэтапное,просят по ссылке: http://www.neft.by .