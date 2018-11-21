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"Белнефтехим" просит общественность проголосовать, как дальше менять цены на топливо
На отраслевом интернет-портале "Нефтехимия" belchemoil.by и новостном портале neft.by концерн "Белнефтехим" проводит опросы общественного мнения, результаты которых будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо, соощает пресс-служба предприятия.
Ответить на вопрос, за какой вид ценообразования на топливо вы выступаете – рыночное или директивное, можно по ссылке:
Выразить свое мнение о том, какое изменение цены на топливо для вас предпочтительнее – одномоментное или поэтапное,просят по ссылке:
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На отраслевом интернет-портале "Нефтехимия" belchemoil.by и новостном портале neft.by концерн "Белнефтехим" проводит опросы общественного мнения, результаты которых будут...
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