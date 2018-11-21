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Столичные спасатели сняли клип "Цвет настроения - красный"
Столичные спасатели сняли кавер "Цвет настроения черный". МЧС и Дядя Ваня подготовили новый кавер на песню Егора Крида и Филиппа Киркорова "Цвет настроения черный" и выбрали для этого красный цвет, сообщает пресс-служба МЧС Минска.
В съемках приняли участие работники МЧС и члены их семей. Ключевая мысль клипа: "112 - номер безопасный". Он появился в Беларуси в дополнение к уже существующему номеру 101 в преддверии проведения Чемпионата Мира по хоккею в 2014-м году и используется практически во всей Европе. В связи с предстоящими II Европейскими Играми клип будет ещё и хорошим способом напомнить, куда обращаться, "если что-то пойдет не так".
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Столичные спасатели сняли кавер "Цвет настроения черный". МЧС и Дядя Ваня подготовили новый кавер на песню Егора Крида и Филиппа Киркорова "Цвет настроения черный"...
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