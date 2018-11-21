Военный факультет БГУ признан лучшим среди профильных факультетов учреждений высшего образования. Второе место у военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, на третьем разместился факультет противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь. Конкурс-смотр проводился с 1 октября по 10 ноября.

Всего была оценена деятельность 10 факультетов белорусских вузов. Комиссия рассмотрела учебную, учебно-методическую, идеологическую и научную работу. Также внимание было уделено материально-техническому обеспечению, образовательному процессу и безопасности военной службы. Проверку прошли как курсанты, так и профессорско-преподавательский состав. Окончательные итоги состязания высчитывала компьютерная программа, в которую вводились полученные результаты анализа.

В состав комиссии вошли представители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси и военных факультетов вузов.

Церемония награждения состоялась сегодня, 22 ноября. Награды победителям вручил начальник управления военного образования Вооруженных сил Республики Беларуси Игорь Слуцкий.

Организатором смотра-конкурса выступило министерство обороны Беларуси.