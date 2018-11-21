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Украину в ТКГ вместо Кучмы будет представлять бывший министр обороны Марчук

22.11.2018 13:11 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в трехсторонней контактной группе (ТХГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Евгения Марчука, ранее представлявшего Киев в подгруппе по вопросам безопасности.

"Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в четверг в Facebook.

В начале октября экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе, о чем сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.

77-летний Е.Марчук - бывший премьер-министр и министр обороны, экс-глава СБУ, экс-секретарь СНБО, генерал армии.

 

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в трехсторонней контактной группе (ТХГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Евгения Марчука,...
 
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