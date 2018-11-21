"Иэн Кёртис, оказавшийся голым в Каире в полчетвертого утра": в Минске выступят Oum Shatt и Chapelier Fou

23-24 ноября в Минске впервые пройдет шоукейс-фестиваль Iskra Showcase Weekend: два вечерних концерта белорусских артистов с хэдлайнерами из Франции и Германии, а также однодневная образовательная программа для белорусских музыкантов и менеджеров. Билеты – от 10 рублей.

Шоукейс-фестиваль – это своего рода ярмарка талантов с целью выхода на международные рынки. Белорусских артистов для программы из 153 заявок отбирали представители французских и немецких фестивалей Europavox, Pop-Kultur, Stereolux, а таже Наталья Подобед – европейский агент Onuka, "ДахаБраха", Oligarkh, Shortparis и других артистов. Они же приедут лично посмотреть на все концерты, чтобы отобрать музыкантов для своих мероприятий и заодно принять участие в образовательной программе.





Пятничный Electronic Showcase возглавит мультиинструменталист Chapelier Fou (Франция), чьи произведения раскрывают захватывающую вселенную нежных композиций, а живые инструменты в них сочетаются с электронным звучанием. На его счету гастроли по всей Европе, а также в России, Китае, Северной Америке. В Минске он представит новый диск "Muance" (2017). Вместе с ним выступят белорусские артисты: Intelligency, Аня Жданова, Ayva, Maximalism.

Хэдлайнером субботнего Rock Showcase будет немецкая группа Oum Shatt из Берлина. Российская "Афиша" отметила: "Oum Shatt могли бы стать немецкими Franz Ferdinand, но они решили стать саркастичной национальной версией Joy Division — лидер группы Йонас Поппе так описывает звучание бэнда: "Это Руки Нельсон с усами. Или Иэн Кертис, оказавшийся в Каире голым в полчетвертого утра". Вместе с ними выступят белорусы Dlina Volny, "Молчат дома", Nürnberg, Lubber Louie.

Образовательная программа будет проходить в субботу с 12 до 17 часов. Она будет посвящена вопросам выхода белорусских артистов на европейские рынки. Своими знаниями и опытом поделятся: Наталья Подобед – европейский агент Onuka, "ДахаБраха", Oligarkh, Shortparis и др.; Франсуа Одижье – представитель фестиваля Europavox (Франция); Кристиан Морин – куратор международного фестиваля Pop-Kultur (Германия); Жан-Мишель Дюпа – букер фестивалей Stereolux и Le Printemps de Bourges (Франция).

Билеты на мероприятия фестиваля, который пройдет на базе культцентра "Корпус", стоят от 10 рублей, приобрести их можно на Bezkassira.by . Начало вечерних концертов в 18:00. Организаторами Iskra Showcase Weekend являются: Институт им. Гёте в Минске, Посольство Франции в Республике Беларусь, культурный центр "Корпус", проект Experty.by. При поддержке Фонда немецко-французского культурного сотрудничества.