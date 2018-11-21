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План обороны Беларуси на 2020-2024 годы будет полностью переработан

22.11.2018 12:49 — Разное | Интерфакс  
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План обороны Беларуси на очередной пятилетний период будет полностью переработан, сообщил начальник генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Олег Белоконев.

"Органам военного управления совместно с государственными органами предстоит полная переработка Плана обороны Республики Беларусь на очередной пятилетний период", - приводятся в сообщении на сайте Минобороны слова О.Белоконева по итогам прошедшего 20 ноября заседания генерального штаба.

Это будет одним из направлений деятельности в 2019 году.

Кроме того, продолжил первый замминистра, в следующем году предстоит объемная работа по подготовке и проведению с Вооруженными силами России совместного оперативного учения "Щит Союза – 2019".

"Приоритетом по-прежнему останется поддержание на высоком уровне боевой и мобилизационной готовности всех воинских формирований", - отмечается в сообщении.

Белорусские военнослужащие также будут участвовать в мероприятиях, связанных с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, будет решаться ряд задач по обеспечению военной безопасности в ходе проведения вторых Европейских игр.

Подводя итоги подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2017/2018 году, О.Белоконев заявил, что было "обеспечено решение всех принципиально важных задач".

В частности, в течение года было проведено около 80 мероприятий оперативной подготовки. Основные из них – это ряд тренировок и учений различного уровня.

"Проведенные мероприятия продемонстрировали возросший уровень слаженности органов управления всех степеней и полевой выучки войск", - подчеркнул О.Белоконев.

 
 
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План обороны Беларуси на очередной пятилетний период будет полностью переработан, сообщил начальник генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель...
 
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