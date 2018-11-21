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Проголосовать за своего фаворита на "Детском Евровидении-2018" можно уже 23 ноября

22.11.2018 12:46 — Разное | Интерфакс  
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Стало известно, как в этом году будут выбирать победителя Детского конкурса песни «Евровидение-2018». Механизм голосования, введенный Европейским Вещательным Союзом в 2017 году, остался прежним – мнение национального жюри от каждой из стран-участниц плюс итоги зрительского онлайн-голосования на официальном сайте песенного форума, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Зрительское голосование на сайте "Детского Евровидения" начнется уже 23 ноября и продлится до начала грандиозного финального концерта 25 ноября в 18.00. Затем, после живого выступления всех конкурсантов возможность проголосовать снова станет доступной, но лишь на 15 минут. Результаты зрительского голосования будут суммированы с результатами выбора национального жюри от каждой из двадцати стран, участвующих в конкурсе – и таким образом определится триумфатор нынешнего конкурса.

Согласно правилам голосования, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе и представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума www.junioreurovision.tv. 

Поддержать молодых артистов в интернете можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или мобильного телефона.

Напомним, в это воскресенье на сцену столичной "Минск-Арены", согласно проведенной 19 ноября жеребьевки, выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.

Организатором всех мероприятий "Детского Евровидения-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза (ЕВС).

 
Теги: Минск
 
 
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Стало известно, как в этом году будут выбирать победителя Детского конкурса песни «Евровидение-2018». Механизм голосования, введенный Европейским Вещательным...
 
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