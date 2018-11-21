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Смартфоны вредят здоровью спины и шеи

22.11.2018 12:46 — Разное | Интерфакс  
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Немецкий ортопед Рональд Доротка предупреждает о серьезном вреде здоровью, который может причинить активное пользование смартфонами.

С проблемами сталкиваются как взрослые, так и дети. "В среднем подростки проводят со смартфоном или игровой приставкой более двух часов в день. В первую очередь при этом страдает мышечный корсет шейного отдела позвоночника. Последствия могут быть весьма серьезными, вплоть до грыжи межпозвоночных дисков", - цитирует врача издание Der Standard.

Для негативных последствий использования смартфона даже придуман специальный термин - "цифровое онемение". Первыми симптомами проблем с позвоночником и являются онемение рук и ощущение покалывания.

"Связочный аппарат и шейный отдел позвоночника страдают прежде всего при наборе текста на смартфоне", - отмечает Доротка.

Если же человек мало двигается, то под угрозой находится также здоровье спины, добавляются негативные последствия вынужденных поз при использовании гаджета. Больше же всего рискуют люди в плохой физической форме, особенно - имеющие избыточный вес.

Ортопед рекомендует регулярно заниматься скалолазанием в специальных центрах и плаванием, чтобы избежать "цифрового онемения".

 
 
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Немецкий ортопед Рональд Доротка предупреждает о серьезном вреде здоровью, который может причинить активное пользование смартфонами.
 
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