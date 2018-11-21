ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Можно ли лечиться уксусом? Вот научные факты

22.11.2018 14:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рассказываем, что ученые и медики говорят о пользе и вреде яблочного уксуса.


Фото: pixabay.com

Что известно о пользе уксуса

Профессор семейной медицины из Техаса Гэбриэл Нил написал для издания The Conversation об исследованиях, изучавших влияние уксуса на здоровье человека (прочитать перевод текста на русский можно на сайте BBC).

В одном из них 11 людей, склонных к диабету, попросили принимать после еды одну столовую ложку яблочного уксуса — и оказалось, что через 30−60 минут уровень сахара в крови снижался эффективнее у тех, кто пил уксус, чем у тех, кто принимал плацебо.

В другой работе участвовали взрослые японцы с ожирением: их разделили на три группы по 155 человек. Одна каждый день принимала столовую ложку яблочного уксуса, другая — две ложки, а третьей досталось плацебо. У тех, кто пил уксус, вес и уровень триглицерида снизились. 

Все работы требуют подтверждения в масштабных исследованиях с участием людей — до этого говорить о научно подтвержденной пользе уксуса рано.

Что известно о вреде уксуса

Гэбриэл Нил также перечислил случаи, когда уксус навредит:

— Плох ли для нас уксус? Не совсем, — иронизирует он. — В том случае, если вы не выпьете слишком большое количество уксуса (еще бы!). Или не выпьете слишком концентрированный уксус, например, дистиллированный белый уксус, который используют для очистки (в том продукте, который можно потреблять, содержание уксусной кислоты составляет 4−8%). Или не потрете им глаза (ой!). Или не станете нагревать его в свинцовом чане, как делали римляне. Вот это все не здорово.

Профессор заключает, что если к рыбе или картофелю фри добавить немного уксуса, это не вредно, но данный продукт уж точно не лекарство от всего на свете.

Диетолог клиники Майо Кэтрин Зерацки предупреждала, что не надо пить яблочный уксус как средство для похудения. Хотя время от времени употреблять его безопасно для большинства людей, могут быть и определенные риски, так что подходить к этому вопросу надо с большой осторожностью:

— В яблочном уксусе много кислоты. Если вы пьете его слишком часто или в больших количествах, он может раздражать горло. Также он может взаимодействовать с лекарствами и добавками, включая диуретики и инсулин. Это может способствовать снижению уровня калия.

Текст содержит только общую информацию и не является заменой врачебных рекомендаций.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот что научные исследования говорят о свойствах яблочного уксуса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестский маршрутчик покупает за свои деньги конфеты в салон: "хоть какой-то позитив" для пассажиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика