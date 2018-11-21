Можно ли лечиться уксусом? Вот научные факты

Рассказываем, что ученые и медики говорят о пользе и вреде яблочного уксуса.



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Что известно о пользе уксуса

Профессор семейной медицины из Техаса Гэбриэл Нил написал для издания The Conversation об исследованиях, изучавших влияние уксуса на здоровье человека (прочитать перевод текста на русский можно на сайте BBC ).

В одном из них 11 людей, склонных к диабету, попросили принимать после еды одну столовую ложку яблочного уксуса — и оказалось, что через 30−60 минут уровень сахара в крови снижался эффективнее у тех, кто пил уксус, чем у тех, кто принимал плацебо.

В другой работе участвовали взрослые японцы с ожирением: их разделили на три группы по 155 человек. Одна каждый день принимала столовую ложку яблочного уксуса, другая — две ложки, а третьей досталось плацебо. У тех, кто пил уксус, вес и уровень триглицерида снизились.

Все работы требуют подтверждения в масштабных исследованиях с участием людей — до этого говорить о научно подтвержденной пользе уксуса рано.

Что известно о вреде уксуса

Гэбриэл Нил также перечислил случаи, когда уксус навредит:

— Плох ли для нас уксус? Не совсем, — иронизирует он. — В том случае, если вы не выпьете слишком большое количество уксуса (еще бы!). Или не выпьете слишком концентрированный уксус, например, дистиллированный белый уксус, который используют для очистки (в том продукте, который можно потреблять, содержание уксусной кислоты составляет 4−8%). Или не потрете им глаза (ой!). Или не станете нагревать его в свинцовом чане, как делали римляне. Вот это все не здорово.

Профессор заключает, что если к рыбе или картофелю фри добавить немного уксуса, это не вредно, но данный продукт уж точно не лекарство от всего на свете.

Диетолог клиники Майо Кэтрин Зерацки предупреждала , что не надо пить яблочный уксус как средство для похудения. Хотя время от времени употреблять его безопасно для большинства людей, могут быть и определенные риски, так что подходить к этому вопросу надо с большой осторожностью:

— В яблочном уксусе много кислоты. Если вы пьете его слишком часто или в больших количествах, он может раздражать горло. Также он может взаимодействовать с лекарствами и добавками, включая диуретики и инсулин. Это может способствовать снижению уровня калия.

Текст содержит только общую информацию и не является заменой врачебных рекомендаций.