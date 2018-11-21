|
Можно ли лечиться уксусом? Вот научные факты
Рассказываем, что ученые и медики говорят о пользе и вреде яблочного уксуса.
Что известно о пользе уксуса
Профессор семейной медицины из Техаса Гэбриэл Нил написал для издания
В
В
Все работы требуют подтверждения в масштабных исследованиях с участием людей — до этого говорить о научно подтвержденной пользе уксуса рано.
Что известно о вреде уксуса
Гэбриэл Нил также перечислил случаи, когда уксус навредит:
— Плох ли для нас уксус? Не совсем, — иронизирует он. — В том случае, если вы не выпьете слишком большое количество уксуса (еще бы!). Или не выпьете слишком концентрированный уксус, например, дистиллированный белый уксус, который используют для очистки (в том продукте, который можно потреблять, содержание уксусной кислоты составляет 4−8%). Или не потрете им глаза (ой!). Или не станете нагревать его в свинцовом чане, как делали римляне. Вот это все не здорово.
Профессор заключает, что если к рыбе или картофелю фри добавить немного уксуса, это не вредно, но данный продукт уж точно не лекарство от всего на свете.
Диетолог клиники Майо Кэтрин Зерацки
— В яблочном уксусе много кислоты. Если вы пьете его слишком часто или в больших количествах, он может раздражать горло. Также он может взаимодействовать с лекарствами и добавками, включая диуретики и инсулин. Это может способствовать снижению уровня калия.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот что научные исследования говорят о свойствах яблочного уксуса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)