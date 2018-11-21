Ущерб 150 тысяч рублей. СК завершил расследование о мошенничестве в сфере грузоперевозок

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере грузоперевозок .



Фото: пресс-служба Следственного комитета

По данным следствия, безработный россиянин и белорус, учредитель частного предприятия в сфере грузоперевозок, создали организованную группу для хищений грузов. Позже они вовлекли в ее состав еще двоих граждан России, сообщили в СК.

Руководители в основном занимались разработкой схем хищения, искали грузы, обеспечивали всех средствами связи в целях конспирации, искали каналы сбыта похищенного. Двое граждан России являлись основными исполнителями и перевозили товар до места разгрузки. Иногда привлекались и другие.

«По данному уголовному делу обвиняемыми также признаны водитель (был осведомлен об истинной цели грузоперевозки, но не знал о том, что противоправные действия совершаются организованной группой) и „диспетчер“ (подыскивал товар для хищения и вел переговоры с представителями компаний) — оба граждане Беларуси», — сообщили в СК.

Мужчины находили на сайте транспортной биржи заказчиков, заинтересованных в перевозке фруктов по территории Беларуси, а также в Россию, и предлагали свои услуги по доставке товара. Заказчикам они представлялась работниками различных транспортных компаний с хорошими отзывами и репутацией. Чтобы получить товар, цены на услуги мужчины занижали.

На загрузке мужчины предоставляли заказчику поддельные документы на тягачи и полуприцепы. На транспортных средствах были установлены поддельные номерные знаки, выданные на другие автомобили и другим владельцам. Полученный груз реализовывался на территории России.

«В материалах уголовного дела фигурирует пять эпизодов хищения фруктов (клубника, гранат, яблоки), часть из которых установлена следственным путем. Еще одну попытку хищения более 19 тонн груш в феврале 2018 года удалось пресечь, в результате чего и были задержаны с поличным пять человек — участники организованной группы и привлеченный к совершению хищения водитель», — сказано в сообщении ведомства.

Ущерб субъектам хозяйствования и индивидуальным предпринимателям от мошеннических действий составляет более 150 тысяч белорусских рублей.

Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 389 тысяч рублей, в том числе, денежные средства, ювелирные изделия, автомобили, компьютерная техника, земельные участки и объекты недвижимости.

Действия шестерых обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество) УК, пятерых из них, причастных к эпизоду с покушением на хищение груш, — дополнительно по ст. 14 и ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество) УК.

41-летнему гражданину России предъявлено обвинение в использовании поддельного документа (ч. 1 ст. 380 УК). Мужчина предъявлял при получении грузов паспорт на имя «Щадилов Артем Константинович», а также с его помощью приобрел две сим-карты оператора мобильной связи.

Пятеро мужчин находятся под стражей, еще один гражданин Беларуси — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.