Белорусская армия получила десять новых танков Т-72Б3

На вооружение одного из батальонов 120-й механизированной бригады поступило десять новых танков Т-72Б3, сообщает ВоенТВ. Торжественная церемония вручения техники прошла сегодня на территории воинского подразделения.



Фото: ВоенТВ

Т-72Б3 — новейшая российская модификация танка Т-72, которая отличается новым двигателем, мощностью 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Танк также получил бортовые экраны с комплектом съемной модульной защиты.

Танк стал точнее поражать цели за счет внедрения многоканального прицела наводчика «Сосна-У», разработанного в Беларуси, цифрового баллистического вычислителя с комплектом датчиков метеоусловий, а также автомата сопровождения целей.

Танк получил новую 125-мм пушку 2А46М-5 с повышенной живучестью ствола и новый комплекс управляемого вооружения, который гарантирует высокую вероятность уничтожения цели с места и в движении на дальности до пяти километров.