Белагропромбанк привлек 50 млн евро для развития малого и среднего бизнеса

20 ноября в Доме Правительства состоялось подписание соглашения между ОАО «Белагропромбанк» и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Кредитное соглашение на 50 млн. евро сроком на 6 лет подписано Председателем Правления Белагропромбанка Анатолием Лысюком и вице-президентом ЕИБ Александром Стуббом в присутствии Премьер-министра Республики Беларусь, членов Правительства, представителей иных органов государственного управления, а также финансовых институтов – как белорусских, так и зарубежных.

Учитывая масштабы бизнеса ЕИБ (банк по размеру активов опережает ЕБРР и сопоставим с МВФ), заключенное соглашение свидетельствует о высоком авторитете банковской системы нашей страны, и в частности Белагропромбанка на финансовом рынке стран Западной и Центральной Европы.

Кредитное соглашение уникально как по сумме, так и по условиям. Низкий процент заимствования средств Белагропромбанком, а также лояльные условия по предоставлению ЕИБ ресурсов дадут возможность существенно снизить финансовую нагрузку с предприятий в части процентной ставки и срочности возврата ресурсов. Кроме того, данный проект является одним из наиболее масштабных, который ЕИБ в настоящее время реализует в Республике Беларусь.

– Белагропромбанк сегодня – это один из крупнейших банков Беларуси, имеющий высокую репутацию надежного финансового партнера как в нашей стране, так и за рубежом. За последние годы банком сделано очень много с точки зрения улучшения взаимодействия с клиентами, достигнуты значительные положительные результаты работы на международном финансовом рынке, позволяющие успешно осуществлять финансирование проектов клиентов. Все это позволило подготовить и реализовать данную сделку в достаточно сжатые сроки, – заявил во время подписания соглашения Председатель Правления Белагропромбанка Анатолий Лысюк.

Масштаб сотрудничества банка с корпоративными клиентами весьма серьезен: сегодня на обслуживании в банке находится порядка 40 тыс. юридических лиц различной формы собственности. Среди них 90 процентов – это клиенты малого и среднего бизнеса, сотрудничество с которыми не ограничивается только расчетно-кассовым обслуживанием. Сегодня это финансирование экспорта, импорта и другие активно реализуемые банком продукты.

Анатолий Лысюк в интервью нашему изданию прокомментировал ход реализации проекта:

– Как долго готовилось данное кредитное соглашение?

– Точкой отсчета можно считать дату 15 мая 2017 года, когда в Люксембурге было подписано Рамочное соглашение между Беларусью и Европейским инвестиционным банком. Оно стало важным шагом в налаживании сотрудничества Республики Беларусь с Евросоюзом и положило начало развитию финансовой деятельности ЕИБ в нашей стране. Мы понимали, что у данного партнерства может быть очень высокий потенциал и при поддержке Министерства экономики предложили нашим партнерам несколько вариантов сотрудничества.

Мы определили, что наилучшими перспективами для нашей страны обладает финансирование малого и среднего бизнеса – самого динамичного и одного из ключевых секторов нашей экономики, и следующим шагом стало проведение в Люксембурге 27 октября прошлого года Белорусско-Европейского экономического форума, на котором были достигнуты договоренности, давшие старт экспертам для подготовки текста итогового документа.

В Белагропромбанке были созданы сразу несколько рабочих групп, каждая из которых на своем уровне отработала соглашение до самых мельчайших нюансов. И я благодарен команде банка, а также нашим партнерам из ЕИБ, что качественная, слаженная и хорошо организованная работа большой команды экспертов увенчалась подписанием такого масштабного соглашения.

– Кто может претендовать на получение средств и на какие условия они могут рассчитывать?

– В качестве клиентов в области малого и среднего бизнеса мы рассматриваем в данном случае предприятия численностью до 250 человек и с долей участия государства в уставном фонде предприятия не более 25% (в некоторых исключениях – до 50%).

Процентная ставка зависит от условий каждой конкретной сделки, но в любом случае предложение Белагропромбанка будет очень привлекательным среди аналогичных программ, имеющихся на белорусском рынке. Планируется, что срок предоставления банком заемных средств составит для наших клиентов до шести лет, процентная ставка будет на уровне 3% годовых. На сегодняшний день это уникальное предложение, сопоставимое с лучшими мировыми практиками.

Средства могут быть направлены на покупку, обновление или расширение материальных активов; инвестиции в нематериальные активы; на потребности средне- и долгосрочного оборотного капитала. Страна происхождения товара значения не имеет, данные средства могут быть в том числе направлены на приобретение товаров белорусского производства. Целевое использование финансовых ресурсов будет контролироваться Белагропромбанком и ЕИБ.

– Какие возможные варианты сотрудничества с ЕИБ могут быть еще реализованы в нашей стране?

– Мы считаем, что сотрудничество с ЕИБ может обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в транспортный, энергетический и экологический секторы. И благодаря подписанию ноябрьских соглашений инвестиционные возможности Республики Беларусь должны получить существенный импульс.

Справочная информация. Европейский инвестиционный банк – государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза, которое предоставляет долгосрочное финансирование, технические знания и опыт для реализации обоснованных и жизнеспособных проектов не только в Европе, но и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств – членов ЕС. По оценкам международных финансовых институтов, ЕИБ является крупнейшим многосторонним кредитором и заемщиком в мире. Штаб-квартира банка расположена в Люксембурге, сеть банка насчитывает более 40 местных отделений.