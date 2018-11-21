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Познавательный спектакль на Столинщине

22.11.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Познавательный спектакль на Столинщине

С целью обучения подрастающего поколения основам безопасного и здорового образа жизни, а также действиям в чрезвычайных ситуациях в Доме культуры города Столина была показана театрализованная музыкальная сказка, созданная по мотивам одноименного произведения Самуила Маршака и рассчитанная на старших дошкольников и младших школьников «Кошкин дом», поставленный артистами ГУ «Брестская областная филармония».

Познавательный спектакль на Столинщине

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Перед началом представления перед ребятами с профилактической речью выступили работники Столинского РОЧС заместитель начальника Сергей Вечорко и старший инспектор ГПиВО Александр Симончик, а дальше дети вместе с главными героями усваивали необходимые и важные для них правила пожарной безопасности.

На представление съехались почти 300 ребят со всего района. Юные зрители, пережив душевные волнения с героями спектакля и поняв, какую опасность несет в себе огонь, пообещали героям спектакля никогда не играться с огнем и всегда слушать старших.

 

 
 
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С целью обучения подрастающего поколения основам безопасного и здорового образа жизни, а также действиям в чрезвычайных ситуациях в Доме культуры
 
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