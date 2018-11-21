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Купалье в ноябре. Участники детского «Евровидения» познакомились с белорусскими песнями и танцами
Новости Беларуси. Большая евронеделя продолжается в белорусской столице. На сцене «Минск-Арены» нон-стоп идут репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня у участников второй прогон. Впервые они шлифуют свои номера в концертных костюмах. Чтобы телевизионная картинка была идеальной, юные звезды проводят на сцене по 40 минут.
В это время проверяется звук, свет, работа камер. В насыщенном графике участников также пресс-конференции и съемки визиток – в виртуальной реальности они будут переноситься в разные уголки Беларуси.
Ноам Дадон, представитель Израиля на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Здорово находиться в Минске. Мне очень понравился Дворец Независимости,
А в свободное время участники разучивают уже белорусские народные песни и танцы. Делегации посетили один из самых мультимедийных музеев столицы – Янки Купалы.
Интернациональная команда не только познакомилась с творчеством нашего Песняра, но и окунулась в атмосферу настоящего белорусского Купалья.
Напомним, финал детского Евровидения пройдет 25 ноября. Ну а зрительское голосование на сайте конкурса стартует 23 ноября. Беларусь с песней «Time»
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Новости Беларуси. Большая евронеделя продолжается в белорусской столице. На сцене «Минск-Арены» нон-стоп идут репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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