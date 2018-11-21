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Какими яркими цветами можно освежить волосы брюнетки?
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-колорист – Анна Давыдова.
Какими яркими цветами можно освежить волосы брюнетки?
Анна Давыдова, парикмахер-колорист:
Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-колорист – Анна Давыдова. Какими яркими...
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