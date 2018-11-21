Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-колорист – Анна Давыдова.

Какими яркими цветами можно освежить волосы брюнетки?

Анна Давыдова, парикмахер-колорист:

Брюнеткам предлагают современные модельеры сделать яркие концы, но не кричащие оттенки, а благородные – это винные, вишнёвые, бордовые и даже фиолетовые. Они могут быстро смываться.





Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:

Я рекомендую, во всяком случае, бальзам оттеночный – это очень классно! Я скажу, что наша белорусская продукция на сегодняшний день – это просто класс! Особенно восхищаются люди с сединой.