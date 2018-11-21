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Какими яркими цветами можно освежить волосы брюнетки?

22.11.2018 13:46 — Разное | СТВ  
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ парикмахер-модельер Людмила Бразговка и парикмахер-колорист Анна Давыдова.

Какими яркими цветами можно освежить волосы брюнетки?

Анна Давыдова, парикмахер-колорист:
Брюнеткам предлагают современные модельеры сделать яркие концы, но не кричащие оттенки, а благородные – это винные, вишнёвые, бордовые и даже фиолетовые. Они могут быстро смываться.

Какими яркими цветами можно освежить волосы брюнетки?

Людмила Бразговка, парикмахер-модельер:
Я рекомендую, во всяком случае, бальзам оттеночный это очень классно! Я скажу, что наша белорусская продукция на сегодняшний день это просто класс! Особенно восхищаются люди с сединой.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – парикмахер-модельер – Людмила Бразговка и парикмахер-колорист – Анна Давыдова. Какими яркими...
 
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