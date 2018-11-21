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Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта
Новости Беларуси. В середине октября Государственный таможенный комитет предложил всем посмотреть на привычные пункты пропуска под другим углом.
Сотрудники таможни
Отмечается, что видео были сняты летом, чтобы помимо сооружений показать и окружающие пейзажи. Кроме того, сотрудникам таможни удалось заснять пропускные пункты в те моменты, когда практически не было очередей.
В настоящее время опубликовано уже пять из восьми роликов: «Песчатка», «Козловичи», «Брест», «Домачево», «Берестовицы». К слову, последнее видео набрало примерно вдвое больше просмотров (5,7 тысяч), чем остальные. Однако ни под одним роликом нет комментариев.
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Новости Беларуси. В середине октября Государственный таможенный комитет предложил всем посмотреть на привычные пункты пропуска под другим углом. Фото:...
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