ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта

22.11.2018 13:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В середине октября Государственный таможенный комитет предложил всем посмотреть на привычные пункты пропуска под другим углом.  

Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы  

Сотрудники таможни сняли короткие видео о самых крупных пунктах пропуска, показав их с высоты птичьего полёта. Всего запланировано восемь роликов, по одному в неделю. Видеоряд сопровождается кратким описанием пунктов пропуска: когда введён в эксплуатацию, какая пропускная способность, указывается сопредельный пункт пропуска.  

Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы  

Отмечается, что видео были сняты летом, чтобы помимо сооружений показать и окружающие пейзажи. Кроме того, сотрудникам таможни удалось заснять пропускные пункты в те моменты, когда практически не было очередей.  

Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы  

В настоящее время опубликовано уже пять из восьми роликов: «Песчатка», «Козловичи», «Брест», «Домачево», «Берестовицы». К слову, последнее видео набрало примерно вдвое больше просмотров (5,7 тысяч), чем остальные. Однако ни под одним роликом нет комментариев.  

Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы  

Аэросъёмки всё плотнее входят в жизнь людей. В сентябре 2018 года мы показывали Мозырь с высоты птичьего полёта, а в октябре – Мёртвое озеро Светлогорского района. 

Узнать о легендах озера можно здесь.  
Новости по теме

Гражданин Украины хотел провезти через Беларусь в Литву флаконы с гормоном роста

Обновленный пункт пропуска «Урбаны» начнет работу к чемпионату мира по хоккею

«Есть дорога – нужны и новые ворота». Что изменится в пункте пропуска «Брузги» после реконструкции

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

«Становишься полноправным членом большой таможенной семьи». Более 50 сотрудников таможни приняли присягу в Минске

Инспектор таможни о своей работе: «Это очень престижно, ты всегда при погонах и с хорошим настроением»

Житель Бреста пытался тайно провезти в поезде 40 тысяч рыболовных крючков на 19 тысяч рублей

Председатель ГТК доложил Президенту о задержании грузовиков с санкционными товарами
‡агрузка...
Новости 24 часа

Купалье в ноябре. Участники детского «Евровидения» познакомились с белорусскими песнями и танцами

Будни и служба белорусского ОМОНа – в специальном репортаже 22 ноября на СТВ

Вблизи Августовского канала начали капремонт дорог: к туристическому сезону обещают завершить

СК проводят проверку по факту обрушения моста под Воронежем. Кадры с места ЧП

Столкновение легковушек на ул. Богдановича спровоцировало затор

На VI Белорусской биеннале представят свои работы 200 художников

Белорусско-индонезийский бизнес-форум проходит 22 ноября в Минске

Почему нельзя играть с «Котиком»? В магазинах Гомеля выявили опасные детские игрушки

Все новости
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В середине октября Государственный таможенный комитет предложил всем посмотреть на привычные пункты пропуска под другим углом.   Фото:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Познавательный спектакль на Столинщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика