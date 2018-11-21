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Вороновском районе будут судить браконьеров, сетями выловившими рыбы почти на 20 тысяч рублей

22.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Вороновском районе будут судить браконьеров, сетями выловившими рыбы почти на 20 тысяч рублей

В Вороновском районе будут судить браконьеров, сетями выловившими рыбы почти на Br20 тыс. Их задержали в мае вблизи деревни Люборты. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА
 
Мужчины в запретное время рыбачили на озере Кужи, которое относится к фонду запаса рыболовных угодий, используя резиновую лодку и лесочные сети. Добычей стали почти два десятка карасей и свыше 30 линей. Окружающей среде причинен вред в особо крупном размере — более чем на Br19 тыс. Уголовное дело по обвинению граждан в незаконной добыче рыбы (ч.4 ст.281 УК) передано в суд Вороновского района.
 
 
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В Вороновском районе будут судить браконьеров, сетями выловившими рыбы почти на Br20 тыс. Их задержали в мае вблизи деревни Люборты. Информация об этом размещена на...
 
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