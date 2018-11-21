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Правительство обещает белорусам дешевую электроэнергию в любых объемах

22.11.2018 14:12 — Разное | Ежедневник  
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Правительство обещает белорусам дешевую электроэнергию в любых объемах

фото: sovet-ingenera.com

Единый тариф на электрическую энергию для населения планируется ввести в Беларуси в 2019 году.

О планах правительства уйти от дифференцированного тарифа и ввести единый сообщил вице-премьер Владимир Кухарев, передает БЕЛТА.  Как пояснил чиновник, стройкомплекс нацелен на создание условий для максимального использования электрической энергии в жилых домах. Поэтому с будущего года дифференцированный тариф будет отменен.

Именно дешевизна электроэнергии, по планам правительства, станет для населения стимулом к тому, чтобы потреблять ее больше. Напомним, что в ноябре Александр Лукашенко поручил правительству разработать план, который позволит расширить использование электроэнергии в Беларуси, ведь в стране скоро заработает свою атомная станция.  

Владимир Кухарев пообещал также, что в скором времени будут снижены тарифы для домов с электрическим отоплением. Строительство таких домов даст возможность значительно сэкономить средства, необходимые для возведения инфраструктуры, пояснил вице-премьер.

 
 
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Единый тариф на электрическую энергию для населения планируется ввести в Беларуси в 2019 году.
 
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