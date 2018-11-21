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Резиденция Деда Мороза будет работать в Могилеве
22.11.2018 — Разное | Савецкая вёска
Новогодняя интерактивная перформанс-площадка будет работать в городском парке в Подниколье. Жители и гости областного центра смогут посетить ее с 22 по 31 декабря с 13.00 до 14.00. Там же впервые разместят резиденцию Деда Мороза из специального нетающего льда. Его доставят в Могилев из Екатеринбурга, рассказала «Радио Могилев» начальник управления культуры горисполкома Ирина Жаббарова.
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Новогодняя интерактивная перформанс-площадка будет работать в городском парке в Подниколье. Жители и гости областного центра смогут посетить ее с 22 по 31 декабря с...
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