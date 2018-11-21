﻿ ГАИ ужесточит борьбу с нетрезвой ездой 23-26 ноября. 21.by
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ГАИ ужесточит борьбу с нетрезвой ездой 23-26 ноября

22.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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ГАИ ужесточит борьбу с нетрезвой ездой 23-26 ноября

Госавтоинспекция с 23 по 26 ноября проведет по всей стране мероприятия для предупреждения и пресечения фактов нетрезвой езды. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

ГАИ отмечает актуальность проблемы управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом свидетельствует ряд происшествий в текущем месяце. "Аварии с участием нетрезвых водителей отличаются высокой степенью тяжести последствий, а также вызывают большой общественный резонанс, - отметила Анна Банадык. - С 23 по 26 ноября Госавтоинспекция МВД Беларуси проведет по всей стране комплекс профилактических мероприятий. Они будут направлены на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами в состоянии опьянения".

Повсеместно наряды ГАИ ориентированы на несение службы в усиленном режиме. Будет организован обмен экипажами ДПС между территориальными подразделениями в пределах областей, а также оказание помощи районным отделам ГАИ силами специальных подразделений и батальонов ДПС.

"В предупреждении "нетрезвых ДТП" велика роль очевидцев. Нередко рядом с пьяным человеком, который пытается сесть за руль, находятся его друзья или близкие. Им под силу отговорить от поездки или спрятать ключи. Любой гражданин, видя пьяного за рулем, может сообщить об этом в милицию по телефону 102", - напомнила Анна Банадык.

За 10 месяцев этого года в Беларуси пресечено более 20 тыс. фактов управления в состоянии опьянения. За это же время по вине нетрезвых водителей совершено 241 ДТП, в которых 60 человек погибли, 280 получили травмы.


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Госавтоинспекция с 23 по 26 ноября проведет по всей стране мероприятия для предупреждения и пресечения фактов нетрезвой езды. Об этом БЕЛТА сообщила...
 
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